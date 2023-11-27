بعد تصدره التريند بسبب أزمته الأخيرة.. مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مسلسل بطن الحوت تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب البيان الذي أصدرته شعبة الإخراج بنقابة المهن السينمائية لاستياءها من قرارات الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بسبب استعاناتهم بالتيك التوكر مروان مشاكل مما أدى إلى اصداره قرار بتغريم الشركة المنتجة مليون جنيه ومنع التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح.

مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت

ويتم عرض مسلسل بطن الحوت عبر منصة شاهد الإلكترونية في تمام الـ11 مساء بتوقيت القاهرة وفي الساعة الـ 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية وفي الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، حيث تم عرض أول 3 حلقات منه يوم الخميس الماضي.

قصة مسلسل بطن الحوت

تدور أحداث مسلسل بطن الحوت حول الصراع بين الخير والشر، مستلهمًا من قصة قابيل وهابيل، حيث يتناول قصة شاب ملتزم دينيًا، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها؟.

وكان محمد قد كشف تفاصيل دوره في تصريحات صحفية، قائلًا: الحكاية تدور حول صراع بين شقيقين، وأهم ما جذبه للعمل هو الكتابة والتنفيذ، كونه يرصد الصراع بين الجماعات السلفية وتجار المخدرات والبني آدمين الذي يعيشون تحت خط الفقر في البلاد، والعلاقات التي تجمع أبطال الحدوتة.

وعن دوره في المسلسل قال: أقدم شخصية ضياء العمري، وهو شقيق هلال العمري "باسم سمرة" والابن الأصغر لأفراح "سماح أنور"، وهو قصة واقعية ودرجة التشويق فيها تزيد تباعًا خلال الأحداث، وستكشف الحلقات لماذا قررت الأم أن تكون قاسية على أحد الأبناء وحنونة على الآخر، وما الذي ولد هذه المشاعر عندها؟، بينما تجسد (أسماء أبو اليزيد) طليقة هلال، الذي يجد نفسه ضمن ظروف الحكاية مضطرًا للزواج بها من أجل تيسير مصالح العمل إثر سجن هلال.

أبطال مسلسل بطن الحوت



والمسلسل من بطولة: محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، يوسف عثمان، هاجر السراج، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، تامر حبيب، حسام الحسيني، حسن أبو الروس، آية عبد الرازق، وضيوف الشرف أمينة خليل وغادة عادل وبسمة وتامر حبيب وأحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

