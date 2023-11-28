في ليلة رأس السنة 2024.. شيرين عبد الوهاب وجورج وسوف ونجوى كرم يحيون حفلا غنائيا في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلتها الغنائية بتعاون مع النجم الكبير جورج وسوف، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومن المقرر إقامتها في حفل رأس السنة بدولة دبي.

حفل شيرين عبد الوهاب

و روجت الجهة المنظمة للحفل "مومنتس إيڤينتس" من خلال البوستر الخاص بالحفلة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" الملصق الدعائي للحفل.

وعلقت عليه قائلا: "ليلة غير كل الليالي مع العمالقة جورج وسوف، ونجوى كرم، وشيرين، ليلة رأس السنة 31/12 في دبي الإمارات. سيتم طرح التذاكر يوم الخميس الساعة 5 بتوقيت الإمارات على موقع Platinumlist".

وفي نفس السياق، تشارك شيرين عبد الوهاب في حفل "روائع السنباطي"، المقرر إقامته مساء الخميس 30 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب مجموعة مميزة من أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "ماتحسبنيش، علي بالي، إنت مسهرني الليل، القماص، كدابين، يلي حبك أنت معذبني".

أغنية تيجي نبدل

ومن ناحبة أخري، تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإصدار أغنيتها الجديدة بعنوان "تيجي نبدل"، ومن المقرر أن تصبح الأغنية إضافة رائعة إلى تشكيلة أعمالها الفنية، خاصةً وأنها قد انتهت من تسجيلها مؤخرا.

وتأتي هذه الأخبار بعد تأجيل حفلات شيرين الغنائية، حيث تم تأجيل حفل في العلا في المملكة العربية السعودية وحفل في مهرجان ليلة العمر في الكويت، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. يظهر هذا التأجيل حس الوفاء والمشاركة في القضايا الإنسانية الهامة.