انت الأن تتابع خبر إنجي حمادة حاولت تنتحر بعد فضيحتها مع كروان مشاكل.. مفاجأة من العيار الثقيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقدمت الإعلامية المغمورة إنجي حمادة والتي ذاع سيطها بفيديو فاضح على التيك توك مع كروان مشاكل على داخل مطبخ في أوضاع مخلة بالآداب بمحاولة الانتحار وقتل نفسها، حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.

إنجي حمادة تحاول الانتحار بسبب كروان مشاكل

أفادت تحقيقات النيابة بأن إنجي حمادة أقدمت على قطع شرايين يدها اليسرى بسكين ووجهت الجهات المختصة بالتحقيق معها محاولة تهمة إصابة النفس، كاشفة أن إنجي لم ترتبط بـ كروان مشاكل، عن طريق الزواج، ولم تمارس معه علاقة جنسية، وأن ارتباطها به كان من أجل ارتفاع نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

اتهام كروان مشاكل وإنجي حمادة بنشر الفسق والفجور

وجهت النيابة العامة بعد التحريات للتيك توكر كروان مشاكل وإنجي قاموا تهمة التعدي على قيم ومبادئ المجتمع ونشر الفسق والفجور، بواسطة نشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، وبث لمحتوى يحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة.منتجة لمسلسل بطن الحوت مليون جنيه بسبب ظهور في المسلسل لأنه ليس عضوا في نقابة الممثلين.

تفاصيل أزمة انجي حمادة وكروان مشاكل

بدأت أزمة إنجي وكروان مشاكل مع المحامي سامح قناوي الذي قدم ضدهما محضرا يتهمهما بسبه وقذفه وتهديده بالخطف عبر فيديوهات ونشر ذلك على حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسب المحامين ووصفهم بألفاظ نابية، كما هدده كروان من داخل قناة فضائية بالخطف على الهواء مباشرة، وتنمر عليه مما جعله وأولاده في خطر بالغ.

قصة ضبط انجي حمادة

أظهرت تحريات الأمن أن الإعلامية إنجي هاربة من قضايا تبديد وآداب ومخدرات بالتجمع الأول، واعتداء على موظف في السيدة، وسرقة تيار كهربائي في روض الفرج، وتم القبض عليها بدائرة قسم التجمع الأول؛ كما تم ضبطها وبحوزتها موبايل يتضمن مقاطع الفيديو الخاصة بها، وكاميرا واستاند تصوير، واعترفت بارتكاب واقعة تصوير الفيديوهات بقصد تحقيق أرباح من نسب المشاهدات العالية.