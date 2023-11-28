نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى وتيام قمرش يشاركان في عزاء الراحل طارق عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مصطفى قمر ونجله تيام قمر على حضور عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي أقيم اليوم بمسجد الشرطة، الذي وافته المنية بشكل مأساوي أثناء تصويره مسلسل "بقينا اتنين"، وقد تجمع نحو 300 شخصية فنية وإعلامية لتقديم واجب العزاء للفنان الكبير.

كما طغى الحزن على الأجواء، حيث كان الحضور ينعكس على ملامح الألم والفقدان، حيث حضر العديد من نجوم الفن الذين شاركوا في مسلسلات وأفلام مع الراحل، من بينهم مصطفى قمر الذي كان صديقًا مقربًا للفقيد، وابنه تيام الذي شارك في تلك اللحظات الحزينة.

تجمعت العديد من الوجوه البارزة في الساحة الفنية، مثل خالد الصاوي ومحمد هنيدي، اللذين تأثروا بفقدان صديقهم وزميلهم في الوسط الفني، وتعكس هذه الفاجعة الكبيرة حالة من الانهيار العاطفي التي عاشها الوسط الفني جراء فقدان أحد أبرز نجومه.

في ختام هذا الوداع المؤثر، يظل طارق عبد العزيز حاضرًا في قلوب محبيه وزملائه، مغادرًا خلفه إرثًا فنيًا لن ينسى. وبهذا العزاء الجماعي، يتضح وحدة الوسط الفني في مواجهة فقدان أحد أبرز رموزه.

تفاصيل العزاء

وأقيم العزاء فى مسجد الشرطة فى قاعة «الرزاق» منذ قليل فى الساعة السادسة مساء، أما عن الجنازة فقد شيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاه الضهر، وقام عدد كبير من نجوم الفن بالمشاركة في تشييع جنازة طارق عبد العزيز، حيث تواجد محمد هنيدى، شريف منير، مصطفى قمر، وغيرهم، وشارك أيضًا أحمد خالد صالح وهنادى مهنى في رفقة جثمانه من المستشفى إلى مسجد الشرطة، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الآخرين.



تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وكشف مصدر أن طارق قد أصيب بتشنجات مفاجأة أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.

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