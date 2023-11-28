نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود عبدالعزيز ولقاء الخميسي يقدمان واجب العزاء في الراحل طارق عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ دقائق قليلة مراسم عزاء الفنان الراحل طارق عبد العزيز، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من نجوم الفن على التواجد في الجنازة وكان أبرزهم محمد هنيدي، أحمد خالد صالح، أيتن عامر، سلوى محمد علي، فتوح أحمد، الدكتور أشرف زكي، هنادي مهني وغيرهم.

كما حرص كلا من محمد محمود عبدالعزيز ولقاء الخميسي على تقديم واجب العزاء في الراحل.

نعى نقابة المهن التمثيلية:

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل “أعمل ايه”، الذي تم عرضه ضمن الموسم الشتوي الماضي على قناة dmc، حيث جسد دور شوقي المحامي وابن خالة ايناس التي جسدتها صابرين ويعمل على مساعدة زوجها في ايجاد الحلول للمشاكل التي يوجهونها، وكانت تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي اجتماعي حول عبد الله الفلاني الذي يعمل كمهندس صوت في الاذاعة وليه اربع بنات ويواجه العديد من المشاكل.

آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز هو مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج فنون مصر.

وكان آخر أعمال لقاء الخميسي هو مسلسل مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونورمحمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمدزكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.