تعرف على نصيحة إبراهيم الحجار لنجله علي الحجار

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان علي الحجار مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيس بوك ومحرك البحث جوجل وموقع التغريدات تويتر سابقًا و(x) حاليًا وذلك بعد ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه الجديد “سولد” والذي يعرض عبر فضائية cbc وفي هذا التقرير المبسط سيكشف دوت الخليج الفني عن نصيحة والده الراحل إبراهيم الحجار.

الموسيقار إبراهيم الحجار وأبنائه

ما هي نصيحة إبراهيم الحجار لعلي الحجار ؟

و قد حاءت نصيحة والد الفنان علي الحجار الراحل إبراهيم الحجار والتي كشفها الحجار في إحدي اللقاءات التليفزيونية قائلا ً

“حبيبي، لا تدع الغرور يسيطر عليك، فالغرور هو الخطوة الأولى نحو الفشل” بالإضافة إلي أنه نصحني بالصلاة وأن التزم بصلاتي لأني كنت لا أصلي "

و أكد على" واستمرارية النجاح تأتي بسبب دعوات أمي وأبي."

ما هي آخر أعمال الفنان علي الحجار ؟

و جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي الحجار كانت أغنية “ من فوقنا من سابع سماء” والذي طرحها منذ عدة أيام تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

كلمات أغنية “ من فوقنا من سابع سماء”

الأرض أرض علمها حر واسمها فلسطين، الله يعينكم على الطريق والنصر جاي أكيد، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين، كلمتنا واصلة للسما ومسموعين، همتنا بتزيد بالدعا فا مرددين، حالفين لترجع أرضنا قولوا آمين"