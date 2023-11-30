محمد رحيم يعايد حميد الشاعري بهذه الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان محمد رحيم على معايدة الفنان حميد الشاعري بمناسبة عيد ميلاده، حيث شارك "رحيم" جمهور بصورة له برفقة حميد الشاعري من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" كل سنة وانت طيب وبخير وصحه وسعادة يا كابو الأجيال أكثر حد بحبه في العالم.



تعليقات الجمهور على منشور رحيم

وفورا من مشاركة الصورة نالت الصورة على إعجاب قطاع كبير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عايزينك تجتمع مع حميد الشاعري، كل عام وهو بخير وتفوق، عيد ميلاد سعيد، ربنا يحفظه ويبارك فيه يارب، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال الفنان محمد رحيم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رحيم أغنية "الحكاية إنسانية "، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

تعرف على كلمات اغنية "الحكاية إنسانية "

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /الحكاية فلسطينية

والقضيه إنسانية

عايزه ناس ضمايرها صاحيه

عايزة وحدتنا العربية

عايز كلمة حق تُصرخ

يسمع العالم صداها

من بيوتها الناس بُتخرج

شُهدا بتودع ف ضناها

طفل قبل أوانه شاب

لما حرموه من الطفولة

إتفطم على صوت على خراب

وإتولد فيه البطولة

قتل فرحة أبرياء

قتل فرحة أبرياء

ذنب عند الله وأذيه

والتاريخ شاهِد عيان

التاريخ لو تسألوه

قولوا مين صاحب ِالمكان

اللى خونه بينكروه

أقصى مادخلهوش جبان

أقصى مادخلهوش جبان

له ملايكه بيحرسوه

ياما قُلنا كلام يصبر

ياما قُلنا كلام يواسى

بس لما الظُلم يكتر

يبقى أكبر المعاصى

يبقى لازم لينا واقفه

صرخه ب اسم الإنسانية

اللى يقتل عيد ووقفه

واللى شرد ناس ضحيه