شاهد.. أحمد داود يرد على انتقادات حول زيادة وزنه في ”زينهم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - علق الفنان أحمد داود على انتقادات ماجدة خير الله، حول زيادة وزنه خلال أحداث مسلسل “زينهم”، وذلك بعد نجاح العمل والتفاعل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": “حد يقول لـ أحمد داود إنه ممثل بارع، ولكن محتاج ينزل خمسة كيلو على الأقل حتى يصبح حجمه مناسب لنجوميته”.

ورد عليها أحمد داود: "ده تخن في سياق الدراما من كتر أكل الفول اللي بالزيت الحار وكمان عشان أطفش بيه عرايس أمي تحياتي".