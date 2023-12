تحديد موعد عرض مسلسل الساموراي الجديد من FX

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميًا موعد طرح العمل التليفزيوني الجديد من إنتاج شبكة FX والذي يقدم لمحة ملحمية عن عالم الساموراي، ويطرح بعنوان Shōgun.

ووفق ديد لاين، أن المسلسل تحدد موعد عرضه رسميًا عبر قنوات FX بداية من 27 فبراير من عام 2024 المقبل.

وسيشهد المسلسل تجسيدًا لروية تحمل العنوان نفسه، كانت قد طرحت لـ جيمس كالفيل.

جديد الدراما في هوليوود

وتحدد رسميًا موعد عودة مسلسل Euphoria من إنتاج شبكة HBO في موسم ثالث جديد، يكون طرحه للعرض بتاريخ 2025 المقبل.

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الناجح للمخرج سام ليفنسون، سيعود بمشاركة أبطاله الأصليين، ومنهم زنديا، وهنتر سكافر، وسيدني سويني وجيكوب إلوردي.

وكانت قد أعلنت شبكة HBO رسميًا عن نيتها لإصدار موسم ثاني من مسلسل "The Last Of Us" بعد تحقيقه لمعدلات مشاهدة مرتفعة خلال عرض الموسم الأول.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، تم اتخاذ هذا القرار من قبل HBO بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل في الموسم الأول الذي يتم بثه حاليًا.

The Last Of Us

والممثلة الشابة بيلا رامسي ستعود مرة أخرى للمشاركة في هذا العمل الدرامي المميز الذي يعرض على شبكة HBO، وهو مسلسل "The Last Of Us".

والمسلسل مستوحى من لعبة فيديو مشهورة تحمل نفس الاسم، حيث تقوم بيلا رامزي بتجسيد شخصية إيلي، ويشارك في بطولته النجم بيدرو باسكال بدور جويل، وجابرييل لونا بدور تومي ميلر، وآنا تورف، والفنانة الشابة نيكو باركر، وآشلي جونسون، وتروي بيكر.

وكان قد تم عرض الحلقة الأولى من المسلسل في 15 يناير 2023.

مستقبل المسلسلات

وفيما يتعلق بمستقبل أعمال HBO، في أبريل الماضي عام 2022، تم الانتهاء من عملية اندماج شركة WarnerMedia المالكة لشبكة تليفزيون HBO مع شبكة Discovery، لتشكيل شركة جديدة تحمل اسم "Warner Bros. Discovery".

وكان قد تم هذا الدمج بهدف تعزيز التنافسية ومواجهة منافسة شرسة من قبل شركة Disney من خلال تعزيز خدمة البث المزدوجة، على غرار خدمات Disney+ و ESPN+.