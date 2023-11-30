نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد يتعاقد على مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة ليلى علوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان بيومي فؤاد على المشاركة في مسرحية بعنوان “الصندوق الأحمر”، تقوم ببطولتها الفنانة ليلى علوى، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض.



بيومي فؤاد يعيش حالة من النشاط الفني

ومن جانبه، يعيش الفنان بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر عرض أجدد أفلامه السينمائية أبرزها البقاء للأصيع، مع غادة عبدالرازق وأحمد آدم، فاصل من اللحظات اللذيذة، من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، والمكلكعين يشارك مع بيومي في بطولته أحمد فتحي ورنا رئيس، وفيلم أنا وابن خالتي، المفترض أن يعرض في ديسمبر القادم، والإسكندراني، بطولة أحمد العوضي وزينة، إخراج خالد يوسف، واللعب مع العيال، بطولة محمد إمام ومن تأليف وإخراج شريف عرفه، وأصل الحكاية، تأليف وإخراج محمد أمين، وبطولة شيري عادل.



مشاركة بيومي فؤاد في فيلم "فرقة الموت"

وعلى صعيد آخر، يستأنف الفنان بيومي فؤاد تصوير أحدث أعماله السينمائية والتي تحمل اسم "فرقة الموت"،بطولة أحمد عز، تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

آخر أعمال بيومي فؤاد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد مسرحية "زواج اصطناعي"، والتي جمعته مع مي عزالدين، محمد أنور، ومصطفى غريب، وعُرضت أيضًا ضمن فعاليات موسم الرياض، وحازت المسرحية على إعجاب الجمهور.

