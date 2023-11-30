Spotify: عصام صاصا الفنان العربي الأكثر إستماعا في الشرق الأوسط في 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن Spotify عن ملخص 2023 Wrapped المرتقب، والتي يعرض أفضل الفنانين والأغاني والألبومات والبودكاست لهذا العام والتي تركت بصماتها على تجارب الاستماع لأكثر من 574 مليون شخص حول العالم.





فنانون مصريون يتألقون على الساحة الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يواصل الفنانون المصريون ترك بصمة كبيرة يتردد صداها محليًا وإقليميًا، شهدت Spotify، منصة الإستماع الصوتي العالمية، زيادة مستمرة في إستماع الموسيقى المصرية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،ومن المثير للإعجاب أن 7 من أصل الـ10 فنانين العرب الأكثر إستماعًا في المنطقة هم من المبدعين المصريين.

تصدر عصام صاصا القائمة واحتل المرتبة الأولى كأكثر الفنانين إستماعًا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتلاه عن قرب في فئة الفنانين الأكثر إستماعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفنان ويجز، الذي اختتم مؤخرًا جولة أوروبية ناجحة. عمرو دياب يأتي في المركز الثاني كأكثر فنان استماعًا في مصر.



مجموعة متنوعة من المواهب المصرية



يمثل الفنانون العرب الأكثر إستماعًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة متنوعة من المواهب المصرية من مختلف الأنواع والعصور الموسيقية، تضم هذه القائمة اللامعة شخصيات بارزة مثل عمرو دياب وأحمد سعد ومروان بابلو، إلى جانب فرقة موسيقى الروك المستقلة كايروكى، التي تحتل الصدارة بوجود ألبومها "روما" الأكثر إستماعا في مصر.

الوافدون الجدد يتركون بصمتهم



Spotify RADAR Arabia برنامج موسيقي يسلط الأضواء على النجوم الصاعدين الجدد. وتشمل قصص نجاح البرنامج البارزة الفنان محمد سعيد، الذي احتلت أغنيته "قالوا عليكي" لقب الأغنية الأكثر إستماعًا في مصر والعالم العربي بأسره، أغنية نوال الناجحة "مخاصماك" سيطرت على موسم الصيف هذا العام في مصر، حيث حصلت على المركز الثامن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز السابع في مصر.

قوائم الأغاني والبودكاست

أظهر المصريون شغفًا شديدًا باستماع وإنشاء قوائم الأغاني في عام 2023. ولا يمكن إنكار حبهم لقوائم أغاني Spotify، بما في ذلك قوائم "التوب"، "ملوك السين"، "أقوى المهرجانات"، و"روقان".

في مجال البودكاست، هناك اهتمام متزايد به بين المصريين، بزيادة بنسبة 873% في الساعات التي يتم قضاؤها على البودكاست من نوفمبر 2021 إلى سبتمبر 2023. ويتصدر البودكاست الأكثر شعبية في مصر لعام 2023 فنجان مع عبد الرحمن. تشمل البودكاست الشهيرة الأخرى بودكاست تنفس ودروس بودكاست.

في انعكاس لنتائج ملخص Wrapped 2023 مصر، شارك أكشات هربولا، المدير الإقليمي لشركة Spotify في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، رؤاه قائلا: "يسعدني دائما متابعة الأذواق الموسيقية المتنوعة للمستمعين المصريين. تعكس نتائج ملخص Wrapped لهذا العام بوضوح التنوع الموسيقي للمستمعين المصرين، وتظهر كيف يمكن الفنانين الجدد إحداث تأثير كبير. من الرائع أيضا رؤية النجاح المستمر لبعض الفنانين المحبوبين في مصر".

الفنانين العرب الاكثر استماعًا في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا:

عصام صاصا، ويجز، عمرو دياب، أحمد سعد، كايروكي، ElGrandeToto، مروان بابلو، Draganov، Husayn، kouz1.



الأغاني العربية الأكثر إستماعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

“قالوا عليكي” لمحمد سعيد، “البخت” لويجز، “مسا مني ليكو” لعصام صاصا، “براحة يا شيخة” لبهاء سلطان، “قلب في الدفاتر” لمسلم، “يمكن خير” لرامي صبري، “بأمارة مين” لفريد، “مخصماك” لنوال، “إيه اليوم الحلو ده” لأحمد سعد

“بسرح واتوه” لكايروكي.

أكثر الفنانين إستماعًا في مصر:



عصام صاصا، عمرو دياب، ويجز، كايروكي، أحمد سعد، مسلم، مروان موسى، محمد سعيد، عفروتو.

أكثر الأغاني إستماعًا في مصر



“قالوا عليكي” لمحمد سعيد، “مسا مني ليكو” لعصام صاصا، “البخت” لويجز، “قلب في الدفاتر” لمسلم، “يمكن خير” لرامي صبري، “براحة يا شيخة” لبهاء سلطان، “مخصماك” لنوال، اختياراتي (مستر إكس) – أحمد سعد، “بسرح واتوه” لكايروكي، Freedom Music: Scene Cypher 3 – Wingii

أكثر الألبومات إستماعا في مصر



"روما" كايروكي، “معايا هتبدع” رامي صبري، "باي "مهاب، HEROES & VILLIANS – Metro Boomin، “تيجي نتراهن” تامر عاشور، SWITCH- Husayn،Starboy – The Weeknd، “سيجارة” بهاء سلطان، “علم قلبي” عمرو دياب، "نساي "شيرين.

أعلى قوائم الأغاني استماعًا في مصر



التوب

أقوى المهرجانات

روقان

ملوك السين

أغاني ترند

رقص وفرفشة

ساعة فراق

حب وغرام

مصري جديد

معاك في الزحمة

أعلى قوائم البودكاست استماعًا في مصر

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