طرح الصورة الترويجية الأولى لفيلم ليلي روز ديب الجديد Nosferatu

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الصورة التشويقية الأولى للممثلة الشابة ليلي روز ديب، من فيلمها الجديد الذي تجسد به دور البطولة، ويطرح بعنوان Nosferatu.

ووفق ديد لاين، الفيلم يروي واحدة من أقدم قصص الرعب التي عرفها التاريخ، عن شخصية مصاص الدماء نوسفراتو.

وتقرر رسميًا موعد طرح الفيلم للعرض في موسم أعياد الكريسماس لعام 2024 المقبل.

أحد أفلام "ديب"

وكان قد عاد جوني ديب من جديد للسينما، عبر فيلم جديد بعنوان Jeanne du Barry، تدور أحداثه التاريخية في إطار من السيرة الذاتية.

والفيلم الجديد للنجم جوني ديب Jeanne du Barry، هو فيلم سيرة ذاتية يجسد به ديب دور الملك لويس السادس عشر.

الفيلم من إخراج مايوين ويشارك في بطولته، مخرجته مايوين في دور مادام دو باري، وبينيامين لافيرني، ولويس جاريل، وبير ريشار، وميلفيل بوبو، وباسكال جريجوري.

الفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض في أنحاء العالم، خلال عام 2023 الجاري، وهو من الأعمال السينمائية المميزة التي ستشهد عودة قوية لجوني ديب.

عودة بعد غياب

ويترقب عشاق النجم الكبير جوني ديب عودته المرتقبة لعالم السينما، بعد سنوات قضاها بعيدًا عن الأضواء، بسبب تعرضه للنبذ من صناع السينما في هوليوود بسبب قضية طلاقه من أمبر هرد التي استمرت لعدة سنوات.

هذه القضية، كتبت فصولها الأخيرة خلال عام 2022، بعد حصل النجم جوني ديب على حكم نهائي بتعويض مستحق على أمبر هرد، مقابل الوضع الذي وجد به جوني ديب نفسه بسبب تشهير أمبر هرد به.

والحكم القضائي الذي أنهى النزاع بين الثنائي، حصل من خلاله جوني ديب على تعويض ضخم بقيمة 8 ملايين دولار.