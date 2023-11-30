قبل إنطلاقه.. تعرف على التفاصيل الكاملة لحفل روائع السنباطي

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب الجمهور، حاليًا حفل روائع السنباطي،والذي من المقرر إقامته الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم، حيث يذاع الحفل عبر قناة MBC مصر.



أبرز النجوم المشاركين بحفل روائع السنباطي



ويشارك في حفل روائع السنباطي مجموعة من نجوم الوطن العربي أبرز هم مي فاروق، شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي، أحمد سعد، ريهام عبد الحكيم، إيمان عبد الغني، ومن المقرر أن يؤدي هؤلاء النجوم باقة من الألحان رياض السنباطي، بقيادة المايسترو هاني فرحات.



أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي



وطرحت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي، أسعار التذاكر التي قسمت إلى خمس فئات، والتي جاءت كالتالي: فئة 100 ريال سعودي، فئة: 1800 ريال سعودي، فئة: 350 ريالًا سعوديًا

الغرفة الفاخرة والتي تضم 10 أشخاص، 1800 ريال سعودي، الفئة الفاخرة 2000 ريال سعودي.

حفل روائع السنباطي



وفي سياق آخر، شوقت الشركة المنظمة للحفل، الجمهور من خلال نشر البوستر الرسمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وأرفقت بالبوستر تعليق قالت فيه:" ليلة نستمتع فيها بروائع السنباطي، مع الفنانة شيرين بعد الوهاب، والفنان صابر الرباعي، والفنان أحمد سعد، الفنانة مي فاروق، والفنانة ريهام عبدالحكيم، والفنان فؤاد زبادي، والفنانة إيمان عبد الغني، وبقيادة المايسترو هاني فرحات، على مسرح أبو بكر سالم.





وصول أحمد سعد الرياض



ووصل الفنان أحمد سعد، خلال الأيام الماضية، إلى مدينة الرياض؛ استعدادًا لمشاركته في حفل روائع السنباطي، حيث استقبله منظمي الحفل بإستقبال مميز، وأجرى بروفاته الأخيرة استعدادًا للحفل المقرر إقامته اليوم الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض.





