"أنظار العالم ستتوجه نحو إيلون ماسك".. توقعات نارية من ليلي عبد اللطيف حول أزمة اقتصادية ستواجه إيلون ماسك

القاهرة - محمد ابراهيم - إيلون ماسك.. ليلي عبد اللطيف..توقعات ليلي عبد اللطيف عن الوضع الاقتصادي لإيلون ماسك..حيث اعتادت ليلي عبد اللطيف على إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بتوقعات التي تتنبئ بها للمستقبل وبالاخص بعد أن تتحقق هذه التوقعات بشكل كبير على أرض الواقع ولذلك تقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية هذا التقرير المتعلق بتوقعات ليلي عبد اللطيف الموجهه إلى إيلون ماسك.

إيلون ماسك

من هي ليلي عبد اللطيف

ليلي عبد اللطيف مقدمة برامج ذات قدرات تنبؤية استثنائية. حاملة للجنسية اللبنانية ولدت في عام ١٩٥٦، تعمل كمذيعة تلفزيونية وتتميز ليلي ببرنامج خاص بها تقدم من خلاله توقعاتها المثيرة حول مستقبل العالم في السنوات القادمة. وعلى الرغم من أن العديد من توقعاتها تحققت بالفعل، إلا أنها ترفض تصنيف نفسها كعرّافة. بخاصة، تؤكد أنها لا تستعين بالفنجان أو بطاقات التارو أو قراءة الأبراج لتنبؤاتها، بل تعتمد على القوة الإلهامية الخاصة بها، والتي تعتبرها السادسة من نوعها.

ليلي عبد اللطيف

من هو إيلون ماسك

إيلون ماسك هو رائد أعمال ومهندس ومخترع أمريكي جنوب أفريقي. ولد في 28 يونيو 1971 في بريتوريا، جنوب إفريقيا. يُعتبر ماسك واحدًا من أبرز الشخصيات في صناعات التكنولوجيا والابتكار، وله تأثير كبير في العديد من المجالات.

حيث أسس ماسك العديد من الشركات الناجحة والمبتكرة، بما في ذلك شركة سبايس إكس (SpaceX) التي تعمل في مجال الفضاء والاستكشاف الفضائي، وشركة تسلا (Tesla) للسيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، وشركة سولار سيتي (SolarCity) للطاقة الشمسية.كما يعد ماسك مؤسس شركة هايبرلوب (Hyperloop)، وهي نظام نقل فائق السرعة يستخدم تقنية الأنابيب المفرغة لنقل الركاب والبضائع بسرعات عالية جدًا.بالإضافة إلى ذلك، يهتم ماسك بمشاريع وتكنولوجيات أخرى مثل تطوير الذكاء الاصطناعي واستكشاف المريخ وأيضًا أصبح في الفترة الأخيرة المالك لمنصة إكس " تويتر سابقًا"

ليلي عبد اللطيف تفاجئ العالم بتحقق توقعاتها حول إيلون ماسك

حيث انتشر فيديو للعرافة اللبنانية ليلي عبد اللطيف أثناء تواجدها في أحد البرامج التلفزيونية لتقدم توقعاتها حول الأشهر من 2023 وايضا توقعاتها حول السنة القادمة 2024.

ومن المفاجئ في هذه التوقعات هو ذكر ليلي عبد اللطيف لاسم " إيلون ماسك" ليكون له نصيب من توقعاتها ليلي عبد اللطيف لهذه الفترة.

ليلي عبد اللطيف

حيث توقعت ليلي عبد اللطيف بأزمة اقتصادية كبيرة ستواجه إيلون ماسك وتوقعت أيضا بأنه سيكون محط أنظار العالم في الفترة القادمة وبالاخص ستتوجه الأنظار نحو أسهمه في البورصة العالمية وبالإضافة إلى ذلك توقعت بان سيكون له دور كبير في الاحداث العالمية التي ستحدث في 2024.

إيلون ماسك ترند على منصة إكس

و على الجانب الآخر بعد التوقع الذي قدمته ليلي عبد اللطيف المتعلق بإيلون ماسك والذي لم يمر عليه سوى عدة أسابيع اصبح إيلون ماسك ترند على منصة إكس بعد أن قامت بعض الشركات بسحب إعلاناتها من على منصة إكس، ونتج عن ذلك خسارة كبيرة لحقت بإيلون ماسك قد تصل إلى خسارته نحو 75 مليون دولار وأصبح الآن يمر بحالة من عدم الاستقرار المالي.

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