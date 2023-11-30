انت الأن تتابع خبر عندي مشاكل في شخصيتي.. أحمد فهمي يكشف سبب صادم عن انفصاله عن هنا الزاهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الساعات الأخيرة، تصدر الفنان أحمد فهمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد، وكشف عن الشخص الذي تسبب في انهيار علاقتهما، وذلك رغم العلاقة العميقة والحب الكبير الذي جمعه بين هنا الزاهد، وبعد انتهاء الحلقة ظهر أحمد فهمي بشكل مباشر في قائمة البحث الأكثر شعبية على جوجل بعد كشف لغز انفصاله عن هنا الزاهد لأول مرة.

أحمد فهمي يكشف سبب صادم عن انفصاله عن هنا الزاهد

صرح أحمد فهمي، أثناء إجابته على سؤال حول سبب انفصاله عن هنا الزاهد، بأن جميع الأشخاص الناجحين في مساراتهم المهنية ليسوا بالضرورة ناجحين في علاقاتهم الزوجية، وأضاف: لدي العديد من المشاكل والتحديات الشخصية حيث ذكر ” الجميع يحب أن يظهر في التلفزيون ويقول أنه لديه كل شيء رائع في حياته، يعني لو سألت أي شخص في الشارع، هيقولك أنه ناجح، ولكن بالنسبة لي، بقول أني ناجح في عملي بس”.

وفيما يتعلق بالسؤال حول من المسؤول عن الانفصال، أجاب فهمي قائلاً: بالتأكيد أنا المسؤول عنه وأعتبر كلمة “متخربش البيت” كلمة جاهلة جدًا.

انفصال هنا الزاهد عن أحمد فهمي بشكل سري

قبل ثلاثة أشهر، قررت الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي الانفصال بشكل سري ووافقوا على إنهاء زواجهما، ومع ذلك تأجلت فكرة الانفصال لفترة مؤقتة.

ذهاب أحمد فهمي لطبيب نفسي

كما ذكر أحمد فهمي أنه قرر زيارة طبيب نفسي ليتلقى علاجًا لاضطرابات القلق التي يعاني منها، وأوضح قائلاً: “لدي اضطرابات قلق تصل في بعض الأحيان إلى نوبات الهلع، ولكنها لم تحدث في الفترة الأخيرة”.

وختم الفنان أحمد فهمي قائلاً: “ذهبت إلى طبيب نفسي لأتلقى العلاج لأنه طوال الوقت أشعر أنني في امتحان وأعاني من آلام في البطن يوميًا من دون سبب”.