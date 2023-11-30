نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويل سميث لأول مرة في مهرجان سينمائي بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفنان العالمي ويل سميث الأنظار إليه لأول مرة خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر في جدة.

وكان أبرز الحضور المتواجدين:' محمد ثروت، دانيلا رحمة، ماغي بو غصن، عبد الله السدحان، نور الغندور وغيرهم

فعاليات البحر الاحمر

روائع مصرية وعربية تشارك في المسابقات المختلفة للدورة المقبلة لمخرجان البحر الأحمر السينمائي والتي ستقام خلال الفترة من الثلاثين من نوفمبر وتستمر حتى التاسع من ديسمبر

يقول مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي بالمهرجان أنطوان خليفة عن الأفلام المشاركة هذا العام بأنها تشكل ديناميكية السينما العربية فتدل على ازدهار صناعة السينما في المنطقة، حيث يواجه صنّاع الأفلام العرب مجموعة من المواضيع الحساسة والجريئة، حيث ينسجون روايات تبحر في قصص عن مواضيع تدور حول الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية، وبذلك تعكس السينما العربية بشكل متزايد واقع الحياة اليومية.

ففي مسابقة روائع عربية تتنافس 11 فيلمًا تتنوع موضوعاتها ومنها الفيلم المصري "وحشتيني" وهو أول أفلام المخرج تامر رغلي وأول فيلم مصري تشارك في بطولته نادي لبكي ومن بطولة فاني أردانت والفيلم تدور قصته حول امرأة تحاول التصالح مع والدتها، وفيلم المخرج ياسر الياسر "حوجن" من بطولة براء عالم ونور الخضراء، ويقدم المخرج مشعل الجاسر فيلم التشويق الكوميدي "ناقة" الذي يحكي قصة فتاة مراهقة تتوه في الصحراء لتصبح طريدة لناقة حقودة، أما المخرج فارس قدس فيقدم فيلم "أحلام العصر" الذي تدور أحداثه حول لاعب كرة قدم مشهور ومتقاعد خسر سمعته، فيجد نفسه مجبرًا على التّعاون مع ابنته لاستعادة مجده عن طريق استخدام وسائل التّواصل الاجتماعي.