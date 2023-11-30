“الإعلاميين” تُشكّل لجنة عُليا لرصد وتقييم التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية

القاهرة - محمد ابراهيم - أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعد، القرار رقم 25 لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية (مصر 2024)، برئاسة محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، والتي تضم في عضويتها نخبة متميّزة من أساتذة الإعلام وخبرائه.

وجاء أعضاء اللجنة كالتالي:

1. د / محمد شومان – عميد كلية الإعلام الجامعة البريطانية.

2. د/ هويدا مصطفى – عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

3. د/ رضا عبدالواحد – عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر.

4. د/ سامي الشريف – عميد كلية الإعلام الجامعة الحديثة.

5. د/ هبة شاهين – عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس.

6. د/ أشرف جلال – رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة.

7. د/ حنان يوسف – عميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

8. د/ أماني فهمي – عميد كلية الإعلام بجامعة msa.

9. د/ خالد عبدالجواد – عميد شُعبة الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

10. د/عمرو الليثي – خبير إعلامي، ومقدّم برامج.

11. أ/ نشأت الديهي – خبير إعلامي، ومقدّم برامج.

12. أ/ عبدالفتاح حسن – رئيس قنوات النيل المتخصصة الأسبق.

13. أ/ سامح الشوادي – مخرج، وخبير إعلامي.

14. أ/ محمد عبده – خبير إعلامي، ومذيع النشرات والبرامج السياسية.

15. أ/ نهى توفيق – خبير إعلامي، ومذيع النشرات والبرامج السياسية.

أكد نقيب الإعلاميين، أن اللجنة تختص بالمتابعة ورصد تغطية الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، إلى جانب تقييم أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية الناقلة، والمهتمة بتغطية الانتخابات الرئاسية المصرية.

أضاف نقيب الإعلاميين، أن اللجنة تضم خبرات كبيرة في الاعلام الأكاديمي والتطبيقي، وهذا ينعكس إيجابيًا ومهنيًا على دقة الرصد للتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.