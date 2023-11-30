وزيرة الثقافة تشهد احتفالية "يوم الأرض" وتكرم الفائزين بمسابقة "فلسطين في عيون أطفال مصر"

القاهرة - محمد ابراهيم - وزيرة الثقافة: الاحتفالية ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة للتضامن مع غزة..وهدفنا تعريف الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية وترسيخها في أذهانهم



شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، احتفالية "ملتقى الطفل العربي… يوم الأرض للطفل الفلسطيني"، والتي نظمها المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالحديقة الثقافية للأطفال في السيدة زينب.

وكرمت وزيرة الثقافة، الأطفال الفائزين بمسابقة "فلسطين في عيون أطفال مصر"، بتسليمهم شهادات تقدير.كما تفقدت معرضًا فنيًا بعنوان "فلسطين في عيون أطفال مصر"، والذي يضم مجموعة من الرسومات الفنية من إبداعات الأطفال الذين فازوا في المسابقة التى تحمل نفس الاسم، وأشادت بالمستوى الجمالي للوحاتهم، ومدى تجسيدها تجاه القضية.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "تأتي هذه الاحتفالية، ضمن أجندة فعاليات وزارة الثقافة التي تُنفذها للتضامن مع القضية الفلسطينية، والتي تستهدف تعريف الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية وترسيخها في أذهانهم، من خلال إبداعات أطفال مصريين استطاعوا أن يُعبروا بصدق عن مدى تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في أزمته الراهنة، وتجسيد معاني التآخي والترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني".

تضمنت فعاليات الاحتفالية عددا من الأنشطة والورش الفنية التفاعلية حول فلسطين، ورسمًا لجدارية من إبداعات الأطفال حول الطفل الفلسطيني، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض الفنية لفرق الحديقة الثقافية.

عرضًا لفرقة “الورشة”

كما تضمنت الفعاليات عرضًا لفرقة "الورشة"، المُقدم من الجمعية الإفريقية، وعرضًا لفرقة "عباد الشمس" فلسطين، واختتمت العروض بعرض فني من جمعية "حق".