فن ومشاهير

50 صورة لنجوم العالم على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 صورة لنجوم العالم على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم مهرجان البحر الأحمر السينمائي للدورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية والتي من المقرر أن تقام فعاليته حى  ٩ ديسمبر المقبل.

 

وحرص عدد من الفنانين والفنانات العرب والعالميين على الحضور وفي هذا التقرير المُبسط يرصد دوت الخليج الفني أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية.

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 

أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية

 

وظهر عدة إطلالات لعدة فنانين مصريين وعرب وعالميين مميزة ولكن طرأ اللون الأسود على المهرجان بكثرة واليكم متابعي دوت الخليج الفني أبرز الإطلالات 

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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية
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أبرز ٥٠ صورة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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