نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يعلن عن موعد كليب أغنية كأس أمم أفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان صوره له من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام ويروج فيه للكليب الرسمي لكاس أمم افريقيا.

و علق عليه قائلا، are you ready،

الليله 11:00 مساءً بتوقيت مصر الكليب الرسمي لكاس الأمم الإفريقيه.

وكان قد ظهر الفنان محمد رمضان على جمهوره، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "وكشف الفنان محمد رمضان خلال البث المباشر الذى قام به أثناء تواجده في طائرة خاصة، عن أنه يستعد للوصول إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما دعم الشعب الفلسطيني في الحرب التي يخوضونها حاليًا.

و الجدير بالذكر أن كان قد أحيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخمًا، في أحد فنادق التجمع الخامس، على هامش المعرض الإفريقي،والذي أقيم خلال الأيام الماضية على أرض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات، وظهر محمد رمضان مرتديًا قميص باللون الأبيض مرصع بالألماس.

و يذكر أن تصدر اسم الفنان محمد رمضان محرك البحث "جوجل" وذلك عقب انتشار انباء عن حبسه وظهوره الأول بعد ذلك النبأ وتجاوز محمد رمضان قرار الحبس وبدأ بالترويج لمسلسله الجديد من الرياض، حيث نشر فيديو على حسابه في "إنستجرام" يُظهر مكتبه وقام محمد رمضان بالتعليق عليه قائلًا "وأنا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض... ابني جه معايا المكتب قولتلوا قوم صور ڤيديو ولو عجبني هعملك مرتب شهري... أنا بصراحة معجبنيش الفيديو وعملتله مرتب... هو ده الفيديو اللي صوره علي باشا".