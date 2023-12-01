في ذكرى وفاة چوكر السينما المصرية فاخر فاخر... تعرف على أبرز المحطات الفنية له



القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم الجمعة ١ دبسمبر ذكرى وفاة الفنان الراحل فاخر فاخر، الذي اشتهر بإتقانه أدوار الشر، وتميز الاختلاف ولعب الأدوار دون أي تصنع، فهو الشخص السلس الذي يتركك إلى مكان بعيد، فهو صديق الكاميرا، وتميز فاخر بالثقافة الواسعة وحب الآخرين.



ويبرز دوت الخليج الفني تقرير عن بدايته الفنية وأبرز محطاته الفنية

مولد ونشأة فاخر فاخر



ولد الفنان فاخر محمد فاخر "الشهير بـ فاخر فاخر عام 1912، في قرية الدوير التابعة لمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، ومن رغم حبه في الفن رفضت أسرته العمل فيه فذهب إلى القاهرة واكتشفه الفنان أحمد علام الذي دفع به للعمل في مسرح رمسيس، للمشاركة في أدوار هامشية في مسرحيات يوسف وهبي فقدم أول أدواره في مسرحية "زهران ورستم "، وسرعان ما ذاعت شهرته من خلال هذه الأعمال ومن أبرزها: شجرة الدر، غرام لص، في بيتنا رجل، المحروسة، السلطان الحائر، اللعب بالنار، راسبوتين وغيرها.

أبرز الأعمال السينمائية

اتجه فاخر فاخر بعد ذلك إلى السينما وأبدع من خلالها وكانت من بين أبرز الأفلام فيلم "قلب امرأة" مع أمينة رزق وسليمان نجيب عام 1940 تلاها أكثر من 120 فيلمًا منها: الخرساء، أولاد الفقراء، البؤساء، اليتيمتان، الأفوكاتو مديحة، قطار الليل، رصيف نمرة ٥، الفتوة، موعد مع المجهول، شاطئ الحب، التلميذة، الخطايا، رسالة من امرأة مجهولة، اللص والكلاب.



و فيلم "سلامة" مع أم كلثوم، وبيومي أفندي، وكرسي الاعتراف مع يوسف وهبي وفي الإذاعة قدم مجموعة من المسلسلات منها: البيت الملعون، الكلمة الأخيرة، أيوب المصري..

زواج فاخر فاخر

تزوج الفنان فاخر فاخر من خارج الوسط الفني مرة واحدة وأنجب ابنته الوحيدة هالة فاخر التي قدمت معه فيلمًا واحدًا وهي طفلة خلال مسيرته التي استمرت 26 عامًا بعنوان" لن أبكي أبدًا "عام 1957،وهناك أفلام شارك في تصويرها لكنه رحل قبل عرضها وهي "شفيقة القبطية" مع هند رستم وعرض 1963، ألف ليلة وليلة مع شادية وعرض عام 1964، المماليك مع نبيلة عبيد وعرض عام 1965، ورحل أثناء تقديمه مسرحية السلطان الحائر على المسرح القومي.

سبب وفاة فاخر فاخر

توفي الفنان الراحل فاخر فاخر عام 1962 نتيجة ذبحة صدرية أنهت حياته بعد مسيرة فنية امتدت ربع قرن وهو في الخمسين من عمره في ديسمبر 1962.