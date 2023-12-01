نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روان بن حسين تغازل جمهورها بأحدث إطلالة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة الكويتية روان بن حسين على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة روان الساحرة

تألقت روان بإطلالة أنوثية، حيث إرتدت لوك كاجوال تيشرت بالون الموف ونسقت معه بنطال ليجن أسود أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

تعليقات الجمهور على صورة روان بن حسين



وفورا من مشاركة الصور نالت الصور على تعليقات كثير من محبين روان، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمال عدى الكلام، دايما جميلة ورشيقة، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، أغنية "مالك أمل"، والأغنية من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.



وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.

كلمات أغنية اختاري

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /اختاري اللي يموت فيكى عمرِك ماتهونى عليه

اختاري اللي ينسّيكى إسم الإكس وبلاويه

اختارى واحد تحكيله وتفضفضى وتصارحيه

اختارى اللي تغنّيله مش اللى تغنّى عليه

اختاري اللي يموت فيكى عمرِك ماتهونى عليه

اختاري اللي ينسّيكى إسم الإكس وبلاويه

اختارى واحد تحكيله وتفضفضى وتصارحيه

اختارى اللي تغنّيله مش اللى تغنّى عليه

اللى يدلّع ويهنّن طالبه هدوء تلاقيه صوت صحرا

لو يلّا جنان يتجنّن لحظة ماتقابليه تكون عيدِك

وبلاش ابو طبع ملَعْبِك وياريت تاخدى اللى يبسّطها

اللى يسهّلِك صعبِك واللى يقرّبلِك ف بعيدِك

اللى تحسّى معاه فحبُّه انِّك مالكه الدنيا ف ايدِك

اختارى اللى يحلّيكى ويرجّع ضحك زمان

اللى ينوّر لياليكى وينوّرِك انتى كمان

اختارى اللى انتى تحبّي نفسِك لما تحبّيه

تستاهلى انِك تتحبّى تستاهلى انِك تلاقيه

اختارى اللى يحلّيكى ويرجّع ضحك زمان

اللى ينوّر لياليكى وينوّرِك انتى كمان

اختارى اللى انتى تحبّي نفسِك لما تحبّيه

تستاهلى انِك تتحبّى تستاهلى انِك تلاقيه

اللى يدلّع ويهنّن طالبه هدوء تلاقيه صوت صحرا

لو يلّا جنان يتجنّن لحظة ماتقابليه تكون عيدِك

وبلاش ابو طبع ملَعْبِك وياريت تاخدى اللى يبسّطها

اللى يسهّلِك صعبِك واللى يقرّبلِك ف بعيدِك

اللى تحسّى معاه فحبُّه انِّك مالكه الدنيا ف ايدِك

