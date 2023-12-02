نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند بسيبك من اللي خلع.. مالا تعرفه عن محمود الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم المطرب محمود الليثي تريند موقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بأحدث أعماله الغنائية والتي عنوان "سيبك من اللي خلع" والذي شاركه الغناء فيها مؤدي المهرجانات عصام صاصا والتي حققت 35 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

من هو محمود الليثي؟

هو مطرب وفنان مصري ولد في 12 يونيو 1979، أكد المطرب الشعبي محمود الليثى، حاصل على بكالريوس الهندسة شعبة تكنولوجيا بجامعة القاهرة، وعقب الانتهاء من الدراسة بدأ في الإنشاد الديني ثم اتجه إلى الغناء الشعبي.

مشوار محمود الليثي الفني

بدأ مسيرته الفنية في عام 2004 وعرض أول ألبوم إنتاج عصفورين هاي ميوزك ثم أطلق ثاني ألبوم له في 2005 باسم يارب، وفي 2015 حاز علي جائزة أفضل مطرب شعبي في مصر.

يعد عصفورين أول ألبوم غنائي لمحمود الليثي عام 2004 بإسم عصفورين إنتاج شركة هاي ميوزك.

وفي عام 2005 أطلق محمود الليثي ثاني ألبوم له بإسم يارب وكان أيضًا من إنتاج شركة هاي ميوزك.

وفي عام 2006 قام محمود الليثي بطرح ثالث ألبوماته بإسم كان في ولد» وأيضًا من إنتاج شركة هاي ميوزك.

وبعد غياب 5 سنوات قام محمود الليثي باطلاق رابع ألبوماته بإسم سوق البنات وشاركت الأغنية الرئسية للألبوم في فيلم شارع الهرم وتخطت حاجز 22 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

أعماله في مجال التمثيل



شارك محمود الليثي في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا وقتها.

حيث في عام 2008 شارك في فيلم كبارية

وفي 2009 شارك في فيلم ابقى قابلني

وشارك في عام 2011 في فيلم شارع الهرم، ومسلسل سمارة

وفي 2012 شارك في فيلمي حصل خير، عبده موتة

وفي عام 2013 شارك في فيلمي عش البلبل، كلبي دليلي

وشارك في عام 2014 في فيلمي عمر وسلوى، سالم أبو أخته.

وفي 2015 شارك في فيلمي عيال حريفة، الليلة الكبيرة، ومسلسلي لما تامر ساب شوقية، يوميات زوجة مفروسة أوي (ج1)

وفي عام 2016 شارك في أفلام "عشان خارجين، حسن وبقلظ، الماء والخضرة والوجه الحسن، أبو شنب، 30 يوم في العز".

وفي عام 2017 شارك في أفلام "يجعلو عامر، أمان يا صاحبي، قلب أمه"، ومسلسلي "شاش في قطن، رمضان كريم".

وفي 2018 شارك في فيلمي علي بابا، بيكيا، ومسلسلات واكلينها والعة (سبع صنايع)، نسر الصعيد، لعنة كارما.

وشارك في عام 2019 شارك في فيلم إنت حبيبي وبس، ومسلسلي شقة فيصل، الواد سيد الشحات.

وفي عام 2020 شارك في مسلسل عمر ودياب

وفي2021 شارك في مسلسلي فارس بلا جواز، اللعبة 2: ليفل الوحش

وشارك في عام 2022 بمسلسل الفرح فرحنا

الجوائز التي حصل عليها

جائزة (أفضل مطرب شعبي في مصر في حفل ميما) 2015 و2013 و2017.