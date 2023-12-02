نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم آيتن عامر.. نجوم الفن يشاركون في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عدد من نجوم الفن بالمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومنهم الفنان أشرف عبد الباقي والمخرجة بتول عرفة، ودياب، وميريهان حسين، وآيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، وذلك بحضور السفير طارق المليجي قنصل عام مصر في الرياض، حيث من المفترض أن يشاركوا في عمل فني في السعودية.

الانتخابات الرئاسية المصرية للمقيمين بالخارج

وانطلقت فعاليات تصويت المصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 صباح اليوم الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي الأحد المقبل في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريًا

انطلاق تصويت الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج

وبدأ اليوم انطلاق فعاليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين المقيمين في الخارج على هامش إجرائها، في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة.



وبدأت عملية تصويت المصريين في كلًا من الصين واليابان وكوريا الجنوبية من إندونيسيا ولاوس وفيتنام وتايلاند في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.