نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| عبد العزيز مخيون رجل بدوي في الحرب العالمية الثانية بفيلم "الغربان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عبد العزيز مخيون، عن فيلمه الجديد المقرر عرضة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد نجاح مسلسله الأخير "بطن الحوت" والذي يتم عرضة حاليا عبر منصة شاهد.

وقال عبد العزيز مخيون في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني" أنتظر عرض فيلمي الجديد بعنوان "الغربان" وأنا في صدد إنهاء تصويره حاليا، لكني أواجه بعض الصعوبات بسبب توقف التصوير ببن الحين والآخر".

شخصية عبد العزيز مخيون في فيلم "الغربان"

وأوضح عبد العزيز مخيون، أنه سيظهر بشخصية رجل بدوي في الصحراء الغربية، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، كما أنه يستمتع بأكبر عدد من مشاهده مع الفنان عمرو سعد المبدع والمتميز، بحد وصفه.

أحداث فيلم الغربان

وتدور أحداث الفيلم حول حقبة زمنية قديمة في عام 1942، فترة الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في إطار من الأكشن والتشويق، فيلم الغربان يدور في إطار تاريخي أكشن من إخراج ياسين حسن، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في العام المقبل 2024.

أبطال فيلم الغربان

ويشارك في بطولة فيلم الغربان بجانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم أبرزهم محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.