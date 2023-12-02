نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد العزيز مخيون: مصطلح السينما النظيفة غير دقيق لوصف المحتوى الذي نقدمه للجمهور.. وهذا رأيي في دخول كروان مشاكل "بطن الحوت" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - _ عبد العزيز مخيون: شخصيتي في “بطن الحوت” فريدة ومميزة

_تجربتي في “بطن الحوت” ممتعة واستمتعت بالعمل مع باسم سمرة ومحمد فراج

_أرفض الأعمال التي تتسم بالضعف

_بختار أعمالي بناء علي جودة الكتابة وفعالية تطوير الشخصية

_بشعر بالسعادة لاختياري من قبل المؤلفين لهذه الشخصيات

يتميز الفنان عبد العزيز مخيون بجاذبية فور مشاركته في أي عمل فني، حيث يبرز بتقديمه المتميز للشخصيات واحترافه في تجسيدها، والتي يحقق نجاحًا متواصلًا في جميع المشاركات الفنية، ويشتهر بأداء شخصيات شريرة تتطلب جهدًا إضافيًا، والتي نجح في تقديمها بسهولة واستمرارية بشكل ملحوظ.

وتواصل "دوت الخليج الفني" مع الفنان عبد العزيز مخيون ليكشف لنا تفاصيل مشاركته في مسلسله الجديد "بطن الحوت،، ورأيه في مصطلح السينما النظيفة، ودخول البلوجر في عالم الفن، وغيرها من الأمور، وإلي نص الحوار:-

في البداية.. ما الذي جذبك لشخصية "موسى"؟

"جذبتني شخصية (موسى) بشدة، خاصة إنها شخصية شريرة فريدة ومميزة بتميزها عن الشخصيات السابقة، وأنا معجب بكيفية تماثلها للشخصيات الكلاسيكية".

كيف كانت الكواليس مسلسل "بطن الحوت"؟

"كانت تجربة العمل ممتعة للغاية مع الفريق، حيث استمتعت بالتعاون مع محمد فراج وباسم سمرة، والمخرج فوزي صالح أظهر رؤية فنية جيدة، وتألق الشاب أحمد شماع الواعي في ضيافة العمل بشكل ممتاز".

هل واجهت صعوبات بالعمل علي كرسي متحرك؟

"لم تواجهني أي صعوبات إطلاقا في الجزء الخاص بالأداء، ولكن كان هناك جهد كبير في مواجهة توقف المسلسل بشكل متكرر مع العلم قمنا بالعمل علي المسلسل مايقرب من سنة".

كيف واجهت صعوبة التنقل مع ما يقرب من 75 مكان حقيقي في تصوير مسلسل "بطن الحوت"؟

"بذلت جهدًا كبيرًا بسبب التنقل بين الأماكن، ولكن هذه الفكرة تثير فضول المشاهدين، حيث يزيد التنوع والغرابة في المواقع من جاذبية العمل، مما يجعل التشويق أكثر ويضيف للأمور جوًا غير مألوف ولم يظهر في الأعمال السابقة".

وما الرسالة التي يوجهها مسلسل "بطن الحوت"؟

"يسعى مسلسل "بطن الحوت" بشكل كبير إلى نقل رسالة هامة وقوية تؤكد أن الجريمة لا تأتي بأي فائدة".

وما رأيك في دخول البلوجر والتيك توكر في مجال الفن بكثرة الفترة الأخيرة مثل مشاركة أحمد علي الشهير بكروان مشاكل في "بطن الحوت"؟

"أنا بعيد تمام عن تلك الأمور، ولم التقي مع كروان مشاكل في مشاهد العمل.. كما أني رجل يحرص علي الاهتمام بسماع الموسيقى الكلاسيكية وقراءة التحليلات السياسية وليس لدي تفاعل مع هذه التجارب".

وما رأيك في المسلسلات القصيرة؟

"أي مسلسل يتم كتابته بشكل جيد، سواء كان طويلًا أم قصيرًا، يستحق الإعجاب والتقدير".

ما رأيك في مصطلح السينما النظيفة؟ وما الخطوط الحمراء بالنسبة لك؟

"يظهر مصطلح (السينما النظيفة) في كثير من الأحيان في الوسط الإعلامي، ولكن يعتبر هذا المصطلح غير دقيق تمامًا للتعبير عن المحتوى السينمائي، وببساطة، أرفض الأعمال التي تتسم بالمستوى الركيك والضعيف".

وما المعايير التي تختار بها أعمالك الفنية؟

هناك العديد من العوامل التي أختار بها أعمالي الفنية ولكن أعمال تعتمد علي جودة الكتابة، وفعالية تطوير الشخصيات، ومعالجة درامية فنية متميزة".

لماذا تختار دائما تقديم أدوار الشر؟

"أنا لا أختار الأدوار، بل يتم عرضها عليّ وأقبل أو أرفض وفقًا لتوافقها مع رؤيتي، ولم أغضب أبدًا من تحديد الشخصيات المحيطة بي، بل على العكس، أشعر بسعادة كبيرة لوجود رؤية قوية لدى المؤلفين".

وماذا عن جديدك؟

انتظر عرض فيلم “الغربان” في الفترة المقبلة وأنا بصدد الانتهاء من تصوير مشاهدي به لكني أواجه صعوبات ناتجة عن توقف التصوير بين الحين والآخر".

وما الشخصية التي تقدمها من خلاله؟

أجسد شخصية رجل بدوي في الصحراء الغربية خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وأتمتع بأكبر عدد من المشاهدين مع الفنان المبدع عمرو سعد".

وأخيرا.. ماذا عن جديدك في دراما رمضان 2024؟

أنتظر عرض مسلسل "الف ليلة وليلة" ومن المقرر عرضة في رمضان المقبلة2024، واجسد شخصية رجل زاهد في الدنيا، متعمق ومتفرغ للصوفية، رغم بساطته وفقره، حيث يعمل حطابا، ويتسم بعلم والمعرفة الواسعه".