فيلم "فرحة" يفوز بجائزة أفضل فيلم عالمي مميز في دير جيست 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان دير جيست عن قائمة الأفضل لعام 2023، وتتنوع الجوائز لكثير من الفئات المختلفة سواء الفنية بين الدراما والسينما والنجوم الصاعدة والشابة والفنانين الكبار وأيضًا بين الأفلام والمسلسلات الأفضل في عام 2023.

وقد فاز فيلم "فرحة" بجائزة أفضل فيلم عالمي مميز لعام 2023 في مهرجان دير جيست.

ما هي تفاصيل فيلم "فرحة" ؟

فرحة فيلم أردني درامي تاريخي من تأليف وإخراج دارين ج. سلام. يحكي الفيلم قصة بلوغ حول تجربة فتاة فلسطينية خلال النكبة.

عرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي في 14 سبتمبر 2021 وبدأ بثه على نتفليكس في 1 ديسمبر 2022.

انتقد سياسيون إسرائيليون يمينيون الفيلم لأنه أظهر مذبحة عائلة فلسطينية. الفيلم مأخوذ عن قصة رويت لسلام عندما كانت طفلة، عن فتاة اسمها رضية.

بوستر فيلم فرحة

فرحة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في فلسطين عام 1948 تشاهد من غرفة مؤن مغلقة الكارثة تلتهم موطنها. حيث حبسها والدها في غرفة صغيرة أثناء اقتحام قريتها. من خلال شق في باب الغرفة، شاهدت فرحة جنودًا إسرائيليين يقتلون عائلة فلسطينية، بينهم طفلان صغيران وطفل رضيع.