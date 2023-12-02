ياسمين صبري:"الحياة قصيرة جدا مهما طولت.. والإنسان المفروض يعيش محترم نفسه"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة ياسمين صبري في لافت انتباه الجمهور من خلال ظهورها بجلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وكشفت من خلال الجلسة عن طريقتها في مواجهة ضغوط الحياة والعمل.

ياسمين صبري: "الحياة مش مستاهلة إن الواحد يقطع نفسه أو يعيش في ضغط"

وقالت ياسمين صبري: "الحياة مش مستاهلة إن الواحد يقطع نفسه أو يعيش في ضغط، الحياة قصيرة جدا مهما طولت".



وأضافت:"الإنسان المفروض يعيش محترم نفسه وعنده راحة نفسية، وتكون رحيم مع نفسك، ليس في سبيل دور تتعب نفسك نفسيا، وتتعامل مع ناس صعبة أو شرسة أو لسانها حاد، لا متشكرين جدا".



ياسمين صبري:" أنا أسهل حاجة عندي الاستغناء"

وتابعت: "أنا أسهل حاجة عندي الاستغناء، وده سلاح قوي ممكن الواحد يعمله في حياته".



وأشارت: "اللي مكتوب لك هتشوفه سواء كده أو كده، وطول ما إنت بتشتري نفسك الدنيا هتشتريك".

تعرف على موعد طرح" فيلم أبو نسب "

وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة ياسمين صبري عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل إسم "أبو نسب" في دور العرض السينمائي المصرية بتاريخ 21 ديسمبر المقبل، وفي جميع دول العالم بتاريخ 28 ديسمبر.

أحداث فيلم" أبو نسب"

تدور أحداث أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري، التي تجسد شخصية لايف كوتش.



أبطال فيلم" ابو نسب"

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.



آخر أعمال ياسمين صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم البعبع، والذي حقق نجاح واسع على نطاق الوطن العربي.