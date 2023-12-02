نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أغنية "شو بيلبقلي" لـ إيوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان اللبناني إيوان طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "شو بيلبقلي"، حيث شارك "إيوان" جمهوره بمقطع تشويقي من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" شو بيلبقلي" قريبًا.

تفاصيل أغنية "شو بيلبقلي"

والأغنية من كلمات وألحان إيوان، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القادمة.

تعليقات الجمهور على منشور "إيوان"

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات متحمسين كثير للأغنية، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، ناطرينك، صوتك جميل، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إيوان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيوان أغنية" لبناني"، الذي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب "

، وأغنية ثورة إحساس، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية "ثورة إحساس"

وتأتي كلمات الأغنية /وعينج الا اوصلج واحتل روحج واخذها عناد

وتحدى العالم لجلج لو يتحول جيش وتعداد

اوف اوف اوف

اطلع بحسابج اول ما اتغير من تحسبين

ومن احسب واحد زائد واحد لازم انتي تطلعين

اوف اوف اوف

خل الكون يفهم

لو واحد تقدم

يمج الا يندم

حدودج ما وصلها غيري محتل

والياخذ شبر من عندي يقتل

بجمالج غيري بس قلمي تغزل

كحل الكون من عينج تكحل

وعينج الا اوصلج واحتل روحج واخذها عناد

وتحدى العالم لجلج لو يتحول جيش وتعداد

هلا يالوجهج يصطع عينج تلمع ثورة احساس

ظميتج وسط عيوني وبين اچفوني قطعة الماس

اوف اوف اوف

حربين الاجلج ادخل لو يصير العالم سيوف

ولو دنياي بنارين اتعنه ليج وازحف زحوف

اوف اوف اوف

الله ودمعي يشهد

غيرج مالي احد

انتي الحب الاوحد

جمال الكون من وجهج يشع شع

من حقي كتبت اللمس ُيمنع

وإذا عينج شفتها بيوم تدمع

اشَّيلها العشيره وكلها تطلع

وعينج الا اوصلج واحتل روحج واخذها عناد

وتحدى العالم لجلج لو يتحول جيش وتعداد

وعينج الا اوصلج واحتل روحج واخذها عناد

وتحدى العالم لجلج لو يتحول جيش وتعداد

اوف اوف اوف

اطلع بحسابج اول ما اتغير من تحسبين

ومن احسب واحد زائد واحد لازم انتي تطلعين

اوف اوف اوف

خل الكون يفهم

لو واحد تقدم

يمج الا يندم

حدودج ما وصلها غيري محتل

والياخذ شبر من عندي يقتل

بجمالج غيري بس قلمي تغزل

كحل الكون من عينج تكحل

وعينج الا اوصلج واحتل روحج واخذها عناد

وتحدى العالم لجلج لو يتحول جيش وتعداد

هلا يالوجهج يصطع عينج تلمع ثورة احساس

ظميتج وسط عيوني وبين اچفوني قطعة الماس

اوف اوف اوف

حربين الاجلج ادخل لو يصير العالم سيوف

