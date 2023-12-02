”جعفر العمدة” و”تحت الوصاية” افضل مسلسلين .. و محمد سامي أحسن مخرج...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 08:27 صباحاً - أعلن مهرجان ديرجست عن قائمة الأفضل لعام 2023، وتتنوع الجوائز لكثير من الفئات المختلفة سواء الفنية بين الدراما والسينما والنجوم الصاعدة والشابة والفنانين الكبار وأيضًا بين الأفلام والمسلسلات الأفضل في عام 2023.

فقد حصد كلًا من مسلسل "جعفر العمدة" ومسلسل "تحت الوصاية" جائرة أفضل مسلسل درامي في عام 2023، بينما ذهبت جائزة أفضل مخرج لعام 2023 إلى المخرج محمد سامي عن مسلسله الأخير "جعفر العمدة"، وذهبت جائزة أفضل سيناريو لعام 2023 إلى مجموعة سارد.