أمينة خليل تخطف الأنظار بـ إطلالة كلاسيكية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 08:27 صباحاً - خطفت الفنانة أمينة خليل، الأنظار إليها في فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت امينه بفستان أبيض سادة طويل مستخدمة تسريحة شعر بسيطة وميكياج كريمي مما لفتت انتباه متابعيها

شماريخ

تألق نجوم فيلم “شماريخ” أثناء وصولها إلى السجادة الحمراء لإفتتاح مهرجان البحر السينمائي الدولي في دورته الثالثة والذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بالإضافة لحضور مجموعة من نجوم هوليوود، وعدد من الشخصيات الهامة المرموقة.

وظهروا أغلب أبطال العمل بإطلالة جذابة بين الأبيض والأسود، وظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانًا أبيض، واعتمدت على مكياج هادئ يميل للألوان الترابية.