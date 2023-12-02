مهرجان دير جيست يعلن بفوز فيلم ”فرحة” بجائزة أفضل فيلم عالمي مميز...



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 08:27 صباحاً - أعلن مهرجان دير جيست عن قائمة الأفضل لعام 2023، وتتنوع الجوائز لكثير من الفئات المختلفة سواء الفنية بين الدراما والسينما والنجوم الصاعدة والشابة والفنانين الكبار وأيضًا بين الأفلام والمسلسلات الأفضل في عام 2023.

وقد فاز فيلم "فرحة" بجائزة أفضل فيلم عالمي مميز لعام 2023 في مهرجان دير جيست.



ما هي تفاصيل فيلم "فرحة" ؟



فرحة فيلم أردني درامي تاريخي من تأليف وإخراج دارين ج. سلام. يحكي الفيلم قصة بلوغ حول تجربة فتاة فلسطينية خلال النكبة.

عرض لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي في 14 سبتمبر 2021 وبدأ بثه على نتفليكس في 1 ديسمبر 2022.