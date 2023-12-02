نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. تأجيل عرض مسلسل "وبقينا اتنين" (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام صناع «وبينا اتنين»، بتأجيل عرض المسلسل،حيث كان من المقرر عرضه يوم 24 نوفمبر،لكن تم تأجيله مرة أخرى لـ2 ديسمبر، إلى أن استقروا على الموعد النهائي له وهو آخر شهر ديسمبر الجاري، على قناة ON، وجاء التأجيل بسبب رحيل الفنان الراحل طارق عبد العزيز.

وقالت المؤلفة أماني التونسي، في بيان صحفي لها أنها تعكف حاليًا على كتابة الحلقات المتبقية لها من مسلسل «وبقينا اتنين»، أما فيما يخص دور الفنان طارق عبد العزيز، فأجابت:«لسه بحاول أقفل السياق الدرامي لشخصيته ونبني أحداث جديدة».

منشور شريف منير

وكان الفنان شريف منير، قد أعلن مؤخرًا موعد عرض مسلسله الجديد "وبقينا اتنين"، من خلال مشاركته صورتين له من كوالا التصوير، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "بقينا اتنين إنتاج كريم أبو ذكري، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، ميعادنا 2 ديسمبر على شاشة ON E".



نجوم مسلسل «وبقينا اتنين»

المسلسل بطولة شريف منير،رانيا يوسف، عمرو وهبة، الراحل طارق عبدالعزيز، مروة عبد المنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين، نانسي هلال، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.