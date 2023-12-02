انت الأن تتابع خبر نانسي عجرم تحيي حفل المرأة في السينما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل "المرأة في السينما"، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



وحرص عدد كبير من نجوم الفن العربي والعالمي على حضور الفعالية التي دعا لها المنتج محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، من بينهم؛ يسرا، ونادين نسيم نجيم، وياسمين صبري، وأمينة خليل، ولبلبة، ونبيلة عبيد التي كان لها تكريم خاص بالإضافة إلى عدد من الفنانات العالميات أمثال شارون ستون، وميشيل رودريغز.



وتفاعلت نانسي عجرم خلال وصلتها الغنائية مع الفنانات المشاركات حيث قامت بالغناء رفقة كل من يسرا ولبلبة.



كما حرصت الفنانة لبلبة على التقاط الصور التذكارية مع الفنانة شارون ستون، التي أبدت لها عن إعجابها الشديد بأعمالها الفنية.



يذكر أن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كانت قد انطلقت بدورته الثالثة مساء الخميس الماضي بعرض الفيلم السعودي "حوجن" بحضور نخبة من نجوم السينما العالمية أمثال جوني ديب وويل سميث .