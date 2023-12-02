انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري تعترف بفشلها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترفت الممثلة المصرية ياسمين صبري، مسلسلها "فرصة ثانية" الذي قدمته منذ ثلاثة أعوام رفقة الفنان أحمد مجدي، قائلة: "أنا سيدة أعترف بفشلي، ولا بد من الاعتراف بأن مسلسل فرصة ثانية فشل بسبب ضعف السيناريو، ولكن رغم ضعفه إلا أنه حل في المرتبة الثانية في المشاهدات بعد مسلسل الاختيار".



جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الليلة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



وأعربت النجمة المصرية عن اعتزازها الشديد بمشوارها الفني الذي بدأته مع مسلسل "طريقي" رفقة المخرج محمد شاكر خضير، مؤكدة أنه نقطة انطلاقها فنيا في الوطن العربي.



وسخرت صبري من صُنّاع مسلسل "الأسطورة" للنجم محمد رمضان، بعدما كشفت أنهم قاموا بحذف أغلبية مشاهدها، واكتفوا فقط بعرض 5 دقائق منها.



وأكدت صبري احترامها الكامل وتقديرها لـ"رمضان" الذي شاركته في بطولة فيلم "الديزل"، والذي لم يوفقه الحظ في الإيرادات، على حد وصفها.



وكشفت ياسمين عن رفضها مؤخرا بطولة عمل مصري يتحدث عن "العنوسة"، مبررة ذلك بالقول: "أؤمن بأن الدور يجد صاحبه، ولذلك رفضت مؤخرا بطولة فيلم العنوسة لكوني أخشى أن يلاحقني الدور" .