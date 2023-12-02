آسر ياسين يكشف سبب مشاركته في فيلم شماريخ

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان آسر ياسين خلال تصريحاته في مؤتمر فيلم شماريخ، على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر بجدة، سبب قبوله لفيلم شماريخ، والذي تشاركه بطولته الفنانة أمينة خليل، ومن إخراج عمرو سلامة، اهداءه لـ مصطفى درويش في العرض الأول.

سبب قبول اسر ياسين لفيلم شماريخ

وقال آسر ياسين: من ساعة ما بدأت وأنا مركز في حتة اختلاف الأدوار وحاولت في الأول خالص إني مشتغلش مع نفس المخرج كتير، وأتعامل مع ناس مختلفة وأتعلم مدارس إخراج جديدة، مثلًا لما جسدت دور مدمن مع عمرو سلامة في فيلم زي النهاردة زمان، بعده اتعرض عليا دور مدمن تاني بس رفضته لفترة طويلة جدا، لحد ما عملته تاني في فيلم أسوار القمر، بس كان ظروفه مختلفة وتناول الشخصية كان بشكل مختلف، بس بالنسبالي كل دور عملته مختلف عن اللي قبله.

آسر ياسين: فيلم شماريخ شبه أفلام عادل إمام وأحمد زكي

وأضاف آسر ياسين: بحاول أعمل الدراما والأكشن والكوميدي، ولو في نوع أنا لسه معلمتوش هبقى عايز أعمله عشان الموضوع ده بيبقى فيه اكتشاف، وبالنسبة لفيلم شماريخ، أول ما عمرو بعتلي آخر مسودة لقصة فيلم شماريخ، حبيت جدا القصة والعلاقة والشخصية والرحلة اللي هو بيخوضها هو والبطلة، وحسيت إن الفيلم فيه حاجة من الأفلام اللي إحنا اتربينا عليها، أفلام عادل إمام وأحمد زكي.

قصة وابطال فيلم شماريخ

يضم فيلم شماريخ عددا من الفنانين، أبرزهم الفنان آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، وآخرين، والعمل من إخراج عمرو سلامة، تدور الاحداث حول الابن غير الشرعي- (رؤوف)- الذي يطمح في اعتراف والده تاجر المخدرات (سليم أهل) به، فيعمل معه ويساعده في أعماله القذرة، ويكلف بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من (أمينة)- ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه في موقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته، بل يساعدها على الهروب من براثن والده - قاسي القلب، وتتطور الأمور عندما يقع في حبها.

أحدث أعمال اسر ياسين

ومن ناحية اخري، ينتظر اسر ياسين عرض فيلم "السرب" والذي تم تأجيل عرضه أكثر من مرة ومن المقرر طرحه هذا العام ايضا من بطولة أحمد السقا ودياب ومنى زكي وهند صبري وشريف منير من تأليف عمر عبد الحليم إخراج أحمد نادر جلال، شارك في بطولتها الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد الفيشاوي من إخراج طارق العريان.

آخر أعمال آسر ياسين السينمائية

ويذكر ان آخر اعمال اسر ياسين السينمائية فيلم "صاحب المقام" والذي تم عرضه عام 2020 وشاركه البطولة يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد من تأليف ابراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وذلك بعدد من الأفلام