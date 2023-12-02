انت الأن تتابع خبر تفاصيل لقاء جوني ديب وياسمين صبري بعد أنباء زواجها سرًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حرص نجم هوليود الفنان الأمريكي جوني ديب، حضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام بالسعودية بمدينة جدة، حيث شهد لقاء جوني ديب وياسمين صبري، كما حرص العديد من أشهر نجوم هوليود علي المشاركة في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية.

لقاء جوني ديب وياسمين صبري

ولقي النجم جوني ديب باهتمام واسع خلال الفعاليات، بحيث التف حوله أشهر فناني الوطن العربي، من بينهم الفنانة المصرية ياسمين صبري، حيث أجريت ياسمين حوار بسيط وعفوي مع نجم هوليود جوني ديب، وأظهرت الكاميرات ياسمين صبري في الفيديو بإطلالها أنيقة سوداء وهي تجلس بجوار جوني ديب ويتبادلان الحديث والمصافحة وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لقطات الفيديو المنشورة بين ياسمين وجوني ديب.

رانفير سينغ يوجه كلمة لجوني ديب

وقال الفنان الهندي رانفير سينغ الذي تم تكريمه خلال حفل الافتتاح من إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنه سعيد جدًا لتكريمه بالمهرجان في حضور جوني ديب قائلًا:”إنه من دواعي سروري استلام هذه الجائزة بحضورك، تعلمت منك الكثير يا سيد التحولات”

[النجم جوني ديب وحديث عفوي مع ياسمين صبري]

وصعد رانفير سينغ إلى المسرح، بإطلاله اعتمد فيها على اللون الأسود فقط بسترة سوداء لامعة وسروال مطابقاً وقميص أسود، ووجه الشكر إلى معجبيه على دعمهم الكبير له طوال سنوات.

تصريحات ياسمين صبري

وكشفت الفنانة ياسمين صبري، إنها تعمل على نفسها لتنمية مهاراتها الفنية، والتعرف أكثر على نفسها وإمكاناتها، معلقه: “أنا نجمة شباك تذاكر وليست نجمة أفلام مهرجانات”، وأشارت إلي أن التمثيل ليس أساس حياتها، خصوصًا أنها كانت في خلال العامين الماضيين بعيدة تمامًا عن التمثيل، وكانت تعمل على تطوير ذاتها في مجالات مختلفة منها علوم الطاقة.

[النجم جوني ديب وحديث عفوي مع ياسمين صبري]

وأضافت ياسمين صبري، أن المشاكل التي واجهتها في بداية مشوارها، مؤكدة أن أقوى سلاح تمتلكه هو “الاستغناء”، معقبة: “الحياة لا تستحق أن نعيش في ضغط مستمر، الحياة قصيرة جدًا”.