نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تحتفى بمئوية المغنية اليونانية ماريا كالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل دار الأوبرا المصرية بمرور مائة عام على ذكري ميلاد مغنية الأوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس، المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة اليونان بالقاهرة.

برنامج احتفال بذكري ميلاد مغنية الأوبرا اليونانية العالمية ماريا كالاس

و من المقرر أن يقام الاحتفال يوم الإثنين المقبل حفلًا لأوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وبمشاركة المغنيات تحية شمس الدين، مني رفلة، داليا فاروق، دينا اسكندر واليونانية سونيا ثيودريدو. وذلك في الثامنة مساء الاثنين 4 ديسمبر علي المسرح الكبير.

حفلًا لأوركسترا اوبرا القاهرة

حفلًا لأوركسترا اوبرا القاهرة

حفلًا لأوركسترا اوبرا القاهرة

حفلًا لأوركسترا اوبرا القاهرة

حفلًا لأوركسترا اوبرا القاهرة

حفلًا لأوركسترا اوبرا القاهرة

حفلًا لأوركسترا اوبرا القاهرة

حفلًا لأوركسترا اوبرا القاهرة

يتضمن البرنامج مقتطفات من الأوبرات الكلاسيكية العالمية التي تميزت بآدائها ماريا كالاس خلال مشوارها الفنى منها افتتاحية نورما للأوركسترا، توراندوت - توسكا لـ بوتشينى، الوالى لـ كاتالانى، ادريانا لسيليا، كارمن لبيزيه وكافاليرا روستيكانا لماسكانى و فاوست لجاوند.

ما لا تعرفه عن ماريا كالاس



ولدت ماريا كالاس 2 ديسمبر 1923 درست العزف علي البيانو واصول الغناء اليوناني وتميز صوتها بالقدرة العظيمة علي التلوين واداء المهارات الصوتية؛ تألقت في اداء اوبرا عايدة 1949 في ميلانو كما قدمت العديد من الادوار الاخري، حصلت علي العديد من الجوائز منها جائزة جرامي لإنجاز العمر، نجمة علي ممر الشهرة في هوليوود، ووسام استحقاق الجمهورية الايطالية.

يذكر أن أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994، شارك فرقتي أوبرا القاهرة وباليه أوبرا القاهرة في تقديم العديد من عروض الباليه والأوبرات الشهيرة، كما اهتم بتقديم سلسلة حفلات تحت اسم جالا كونسير لإتاحة الفرصة لكثير من السوليستات المصريين بالغناء والعزف بمصاحبته مع استضافة سوليستات وقادة عالميين