نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرهما التريند.. منى الشاذلي توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الإعلامية منى الشاذلي على رد على رسالة النجمة ياسمين عبد العزيز التي وجههتها ياسمين لـ منى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

فنشرت الإعلامية منى الشاذلي صورة برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعلقت قائلة:" حبيبتي يا ياسمين.. يا غالية الغاليين".

ياسمين عبد العزيز برفقة منى الشاذلي

وتصدر مؤخرًا اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعد أن شاركت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " برفقة الإعلامية منى الشاذلي، حيث ظهرت فيها بإطلالة جذابة وقوام ممشوق، من داخل منزلها.

كانت قد نشرت ياسمين عبدالعزيز صورتها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت على الصورة قائلة: "صديقتي الغالية على قلبي".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

وكانت ياسمين عبدالعزيز، قد شاركت فى السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" أمام زوجها النجم أحمد العوضى، وحقق الثنائي نجاحًا كبيرًا، وشارك مع الثنائي نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكري.