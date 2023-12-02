نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 2.5 مليون دولار.. المغني الكندي "ذا ويكند" يتضامن مع الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نجوم العالم في دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي غزة، بعد الدمار الشامل الذي أصاب وطنهم المحتل فلسطين، ويسعى النجوم لتوصيل رسالتهم للعالم، ومن جانبه أعلن المغني الأمريكي أبيل تسفاي المعروف باسم "ذا ويكند" بالتبرع لصالح أهالي غزة.

كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أنَّ المغني الأمريكي أبيل تسفاي والمعروف باسم "ذا ويكند" تبرع بـ 2.5 مليون دولار من صندوقه الإنساني “XO”، وذلك لمساعدة الجهود الإنسانية التي يقوم بها برنامج الغذاء في قطاع غزة ومساندة الشعب الفلسطيني، وفقًا لبيان صادر عن برنامج الغذاء العالمي.

وجاء في البيان أنَّ المبلغ الذي تبرع به المغني الكندي سوف يسهم في توفير 4 ملايين وجبة طارئة يمكن أن تطعم 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين، وذلك حسبما صرح موقع مجلة "بيلبورد".

كورين فلايشر توجه رسالة شكر لـ “ذا ويكند”

وفي سياق متصل وجهت كورين فلايشر مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الشكر للمغني الكندي أبيل تسفاي المعروف باسم "ذا ويكند"، قائلة: “نشكر آبيل على هذه المساهمة القيمة تجاه شعب فلسطين، وتأمل أن يحذو الآخرين حذو آبيل ويدعموا جهودنا”.

وتابعت: “يعمل برنامج الأغذية العالمي على مدار الساعة لتقديم المساعدات إلى غزة ولكن هناك حاجة إلى توسيع نطاقها بشكل كبير لمعالجة مستوى الجوع اليائس الذي نشهده.. تحتاج فرقنا إلى وصول إنساني آمن ومستدام ودعم مستمر من الجهات المانحة للوصول إلى أكبر عدد من الناس”.



