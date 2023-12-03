هالة صدقي: "مهرجان البحر الأحمر عمل جاد وشاق مش مجرد فساتين" (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة هالة صدقي، متابعيها فيديو من زيارتها للسوق السينمائي المقام على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





هالة صدقي من زيارة السوق السينمائي





وظهرت هالة في الفيديو وهي تلتقط الصور التذكارية مع جمهورها، وعلقت على الفيديو قائلة: “اتشرفت اليوم بزياره السوق السينمائي عليهامش مهرجان البحر الاحمر وحفاوه واستقبال رائع وحميم من كل المواقع وكان من أهمهم MBC وشاهد”.





وتابعت: “والتعرف علي زملاء مهنتي خلف الكاميرات والتعرف علي كل ما هو جديد في صناعه السنيما وفي المساء مشاهده فيلم جديدسعودي وبالامس كان الفيلم المصري واحتفالية سنيما المرأه، المهرجان عمل جاد وشاق وليس كما يتصور البعض إنه مجرد فساتين للاسف واحتفالات”.





تفاصيل غياب هالة صدقي عن دراما رمضان

وقالت هالة صدقي، على هامش مشاركتها بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة بالمملكة العربية السعودية إنهالن تقدم مسلسلات جديدة هذا العام بسبب تفرغها للمشاركة بعرض مسرحي في النسخة الرابعة من موسم الرياض والانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "كتف قانوني".

وأضافت أنها لا تهتم لغيابها سنوات طويلة عن المشاهدين، بقدر اهتمامها بتقديم أعمال فنية تترك علامة، وهذا ما حدث مع عرض مسلسل "جعفر العمدة"، ونوهت لحصولها على جائزة أفضل ممثلة من 10 دول عربية عن دور الملكة "صفصف".

وتابعت: "مسلسل جعفر العمدة له دور كبير في عودتي القوية للدراما والسينما وسأشارك في الجزء الثاني منه رمضان 2025".

تفاصيل مسلسل "جعفر العمدة"

مسلسل "جعفر العمدة" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهابطارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، وهو من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مى كساب، أحمد داش،فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.

تفاصيل فيلم "كتف قانوني"

وكانت قد انتهت هالة صدقي، من تصوير فيلم "كتف قانوني"، ويضم عدد كبير من نجوم الفن وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة،دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلىجانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال واخراج سامح عبدالعزيز.