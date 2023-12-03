بإطلالة كلاسيكية.. هيفاء وهبي تتألق بـ الأبيض (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - خطفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار متابعيها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





إطلالة هيفاء وهبي





وظهرت هيفاء في الصور وهي ترتدي بدلة بيضاء أنيقة، ونسقتها على Top من الدانتيل، بمكياج بألوان هادئة مناسبة للإطلالة الكلاسيكية.

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فيلم جوري

وبدأت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.





يشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر.





تفاصيل فيلم چوري

فيلم چوري تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، من بطولة هيفاء وهبي، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، تونيماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.





آخر أعمال هيفاء وهبي





يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023، بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام،محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامىمغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى

تدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداثوالمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحفاللوفر، وهم متنكرون.





أغنية مابضعفش

كما طرحت هيفاء وهبي مؤخرًا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميان وإخراج إيليفهد.

وتقول كلمات الأغنية: "مابضعفش ولا حنيت.. ليوم واحد يجمعني بيه علشان نسيت.. جمدت قلبي واستقويت لما اتنسيت مابقتش اشغلدماغي بيه مابفكرش ومابتعبش وأنا أصلا اشغل وقتي ليه بحاجات ماتفدش واما اجي افتكره مابستغربش علشان معرفش قيمة الحاجةاللي في ايديه وبعيد فكرة أعيد حسابي في حاجة ليه خسرانة أكيد.. مين اللي هيبقى مستفيد.. وأيه الجديد مش هعيش مع حد ماحبنيش.. ماحبنيش".