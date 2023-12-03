نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحه في السينمات.. المخرج عمرو سلامة يكشف تفاصيل "شماريخ" لـ آسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح المخرج عمرو سلامة، عن تفاصيل فيلمه الجديد "شماريخ"، الذي يجمع بين الفنانين آسر ياسين وأمينة خليل، وتم ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، تزامنًا مع عرضه في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

وقال عمرو سلامة: “الفيلم بيحكي عن مجرم محتاج يتطهر من أفعاله، وعن محامية عايزة ترتكب جريمة قتل، والاثنين مطلوب منهم بشكل أو بآخر إنهم يقتلوا بعض، بس فيه حاجة أكبر من الاثنين موقفاهم”.

وتحدث عمرو سلامة عن مشاركة الطفلة لافينيا نادر بالفيلم قائلا: الفيلم كان ناقصه وجود عنصر طفل، وأعتقد الناس لما هتتفرج على الفيلم هتفهم هدف وجود الطفل في الفيلم، ولافينيا ممثلة شاطرة جدًا جدًا جدًا، وأول مشهد عملته كلنا اتخضينا، وحتى في اختبارات الأداء كانت مبهرة، واتبسط بالشغل معاها جدًا.

أبطال فيلم شماريخ

يضم فيلم شماريخ عددا من الفنانين، أبرزهم الفنان آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، وآخرين، والعمل من إخراج عمرو سلامة، تدور الاحداث حول الابن غير الشرعي- (رؤوف)- الذي يطمح في اعتراف والده تاجر المخدرات (سليم أهل) به، فيعمل معه ويساعده في أعماله القذرة، ويكلف بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، وعندما يأمره والده بالتخلص من (أمينة)- ابنة أحد أعدائه السابقين، يجد نفسه في موقف صعب، وغير قادر على استكمال مهمته، بل يساعدها على الهروب من براثن والده - قاسي القلب، وتتطور الأمور عندما يقع في حبها.

فيلم السرب

ومن ناحية اخري، ينتظر اسر ياسين عرض فيلم "السرب" والذي تم تأجيل عرضه أكثر من مرة ومن المقرر طرحه هذا العام ايضا من بطولة أحمد السقا ودياب ومنى زكي وهند صبري وشريف منير من تأليف عمر عبد الحليم إخراج أحمد نادر جلال، شارك في بطولتها الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأحمد الفيشاوي من إخراج طارق العريان.