نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العاصي توجه رسالة مؤثرة للشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة إيمان العاصي، عن حزنها الشديد لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد الكيان الصهيوني.

وشاركت مجموعة من الصور توضح خسائر وحزن أهالي غزة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيه:" أكثر من ٥٠ يوم والعالم كله قادة وشعوب يشاهدون المذابح والإبادة في حق شعب كامل، شعب يعيش كل أنواع العذاب خوف وتجويع وتفجير وتشريد ونزوح كل أنواع عذاب الأسرى".

وأضافت:" منهم الحر المطارد في شوارع فلسطين نشاهد إبادة ورشق بالصواريخ ٢٤ ساعة يوميا بلا توقف عصابات في زي عسكرى تهدد أمن العالم".

إيمان العاصي:الإنسانية في قلوبكم تعفنت



وتابعت:" إلى متى حبستونا سنتين ووقفتوا العالم كله عشان فيرس كورونا وعندما يباد شعب، ما ينفعش نعطل مصالحنا علشان إبادة فلسطين، مشاهد صادمة قاتلة والإنسانية في قلوبكم تعفنت صدمة إنسانية رهيبة من جميع المجالات فن، رياضة، سياسة، حقوق الإنسان، لكي أبنائك فقط يا فلسطين ".



تعليقات الجمهور على منشور إيمان العاصي

وفورا ً من مشاركة المنشور حاز المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ربنا يصبرهم، ربنا يحفظ الشعوب العربية، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال إيمان العاصي

والجدير بالذكر آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه في مارس 2023 وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم محمد رمضان، هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي، زينة، عصام السقا، أحمدفهيم، وغيرهم من النجوم والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

أحداث مسلسل "جعفر العمدة "

وكانت تدور أحداثه في إطار درامي حول "جعفر العمدة "، والذي كان يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء وهم "ثريا " و" دلال " و"نرجس " إلا أنه يقرر الزواج من "عايدة"،ويعاني جعفر من الحزن على فقدان ابنه ويستمر البحث حتى الكشف الحقيقة،وقد حاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.