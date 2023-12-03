نستعرض تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 08:31 صباحاً - تشارك الفنانة نسرين طافش في فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، ومن المقرر ان تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تمتلك قناة للطبخ على اليوتيوب، وتنشر من خلالها العديد من الوصفات التي تشارك بها متابعيها.

قصة وأبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وتدور الأحداث حول أحمد الفيشاوي الذي سيدخل في صراعات مع محمد حافظ، ضمن الأحداث، حيث يعيشان في منطقة شعبية واحدة، ويرغب كل منهما في الارتباط من «بنت الجيران».