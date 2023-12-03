نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تكشف عن رأيها في مثل "الأقارب مثل العقارب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة غادة عبد الرازق حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة، حيث تشارك في مسلسل جديد بعنوان "صيد العقارب"، التي أعلنت عن بدء تحضيراته مؤخرًا بمشاركة جميع فريق العمل، وظهرت بلوك مختلف، ومن المقرر عرض العمل خلال السباق الرمضاني 2024، وتجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي.



وقالت غادة عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية: “صيد العقارب أشبه بالمستحيل، دايمًا بيقوله أصعب حاجة لدغة الثعبان وصيد العقرب، واللي أنا بتناوله في المسلسل نفس المعنى ده”.

وعن سؤال غادة عبد الرازق على مثل لبناني “بيقول الأقارب مثل العقارب”، بتوافقي على هذا المثل؟، قالت: "منقدرش نعمم المثل ده على كله، ممكن يكون في ناس كده فعلًا وناس لأ، ولكن دايمًا بيقوله خاف من أقرب الناس ليك”.



غادة عبد الرازق تروج لمسلسها "صيد العقارب"



وكانت قد روجت غادة عبد الرازق، مؤخرًا لمسلسها الجديد “صيد العقارب”، حيث شاركت جمهورها بعض الصور برفقة فريق العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مسلسل صيد العقارب رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله.. مع نجوم عظماء فى مصر والشرق الأوسط … دعواتكم لينا فضلًا".



من هم نجوم مسلسل "صيد العقارب"؟

مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جاميكا، وآخرون من النجوم، والمسلسل قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، مشاركتها في مسلسل "حدث بالفعل" الذي كان ضمن حكاياته حكاية "تحت الحزام" حيث كانت تدور أحداثه حول الحكاية بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، فهي بالفعل حكايات حدثت في الواقع، ليكون أول مسلسل درامي يناقش قضايا نفسيه واقعيه من الوطن العربي.

أبطال مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام" الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا شارك في البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وآخرين، المسلسل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار.