نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على سبب وفاة أشرف عبد الغفور والحالة الصحية لزوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خيم الحزن في الوسط الفني منذ قليل عقب تعرض النجم أشرف عبد الغفور وزوجته لحادث تصادم ضخم بالشيخ زايد، حيث تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في المنطقة. وفور وقوع الحادث، تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية، يتسبب هذا الحادث في حزن عميق للجماهير ومحبي الفنان الراحل، وتنتظر الأوساط الفنية التحقيق في ملابسات الحادث الذي أسفر عن فقدان هذا الوجه الفني البارز.

و من المنتظر أن يشهد الحدث تفاعلًا واسعًا في الوسط الفني، فيما تعتزم الأوساط المختصة إجراء تحقيق دقيق لكشف ملابسات هذا الحادث الذي خلّف فجعًا كبيرًا وخسارة فنية لا تعوض.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت خلال الساعات القليلة الماضية بلاغًا يفيد إصابة شخصان إثر تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين إصابة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته فى حادث التصادم.

أشرف عبد الغفور: "افتقدت نور الشريف وكان الاقرب لي في الوسط الفني "

وفي وقت سابق، قال الفنان أشرف عبد الغفور إنه معجب من الجيل الجديد من الفنانات بالفنانة منى زكى ومنة شلبى وريهام عبد الغفور وهند صبرى ونيللى كريم ومن الفنانيين الرجال بـ طارق لطفى وشريف منير وذكر اسم ممثلة وأبدى عن إعجابه الشديد بها بسبب أعمالها في السنوات الماضية وهي الفنانة سلوى عثمان وأطلق عليها لقب "كوكتيل تمثيل".

و أضاغ عبد الغفور خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، قائًلا أن محمد رمضان ممثل جيد، وأن الاستاذ شريف عرفه وضعه فى قالب مختلف قليلًا، ووضح أنه يعتقد أن رمضان قادر على تغيير جلده ولديه قابلية يقدم أدوار مختلفة.

أشرف عبد الغفور يتحدث عن حبه للموسيقى

وتحدث عن حبه للموسيقى وقال: "كان نفسي ابقى عازف بيانو أو عود، لأنى بحب اختلي بنفسي وجوايا شحنات عاوز افرغها، والموسيقى عندي تعتبر هبة عظيمة وبحب أقدم وأخرج إلى جوايا من مشاعر عشان استمتع صح".



وأشار إلي أنه افتقد رفيق حياته الفنية " نور الشريف " وأن الفنان محمد وفيق من أعز اصدقائه ويعتبره من أقوى الأشخاص فنيًا، وتحدث عن نور الشريف قائلًا: "أنا قدمت مع نور الشريف نور الحب والصمت والشوارع الخلفية والمسرح لعبة السلطان وفى الدراما حضرة المتهم ابى ومتخفوش والرحايا وكنا بنندمج اوى وبنحب الشغل.

