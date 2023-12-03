نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيريهان: فلسطين لا تطلب المال.. فلسطين تطالب بحريتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر النجمة شيريهان في دعم القضية الفلسطينية وتوصل صوت الشعب الفلسطيني ومناشدة العالم لدعم أهالي قطاع غزة، بعد القصف المستمر الذي يتعرضون له.



فنشرت الفنانة شيريهان عبر موقع التغريدات إكس، تويته معلقة: "الصمود والعزة والكرامة أنتم.. حماكم الله ونصركم للحق وبالحق لأنكم أصحاب حق. {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}. صدق الله العظيم".

وأضافت شيريهان: "يجب أن تعلموا أن فلسطين لا تطلب المال. فلسطين تطالب بحريتها، ووقوفكم الحقيقي إلى جانب شعب فلسطين ونضالكم من أجل كرامته".

شيريهان توجه رسائل لجيش الاحتلال



وفي وقت سابق وجهت الفنانة شيريهان رسائل لجيش الإحتلال الصهيوني، بسبب الإبادة الجماعية التي شنوها على الشعب الفلسطيني، ووقوع الآلاف من الضحايا، مع القصف المستمر وتدمير المستشفيات والكنائس والمساجد.

ونشرت شريهان تغريدة عبر حسابها الشخصي عبر موقع التغريدات “أكس”، قائلة: “الصهاينة أحقر البشر على وجه الأرض، الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وجيشه النازي المحتل، بحق المدنيين في غزة، تؤكد أن الصهاينة هم من أحقر البشر على وجه الأرض”.

وتابعت شريهان: “أعمالهم الإجرامية الإرهابية القاتلة ضد الفلسطينيين، لا تحكى ولا تقول أو تثبت، سوى جزء بسيط من قصة الشر الصهيوني، الذي تدمره إسرائيل للعالم أجمع، وليس فقط للشعب الفلسطيني في ‎غزة، والحقيقة التي أصبح يراها الرأي العام الغربي وشعوب العالم الغربي، والدولي وليس قادتهم هي أن إسرائيل دولة إرهابية ونتنياهو مجرم حرب”.