الآثار تتسلم 121 قطعة حجرية أثرية من الجوف

الآثار تتسلم 121 قطعة حجرية أثرية من الجوفتسلمت الهيئة العامة للآثار والمتاحف من إدارة أمن مديرية حزم الجوف اليوم، 121 قطعة حجرية أثرية مختلفة الأحجام والتي تم ضبطها في حوش أحد مهربي الآثار بمحافظة الجوف.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف عُباد الهيال، أن القطع الحجرية الأثرية كانت مختلفة الأحجام وبعضها غير مكتملة منها " شواهد قبور، وأجزاء منها، وكذا مذابح حجرية صغيرة، ونقوش مسندية، بالإضافة على مسرجتين والتي تم ضبطها في حوش أحد مهربي الآثار بالمحافظة الذي كان يستعد لتهريبها إلى خارج البلد ".

وأشار الهيال إلى أن مدير مكتب الآثار بالجوف محمد مبارك ونائبه نشوان حيدر، ووليد السالمي من إدارة المتاحف بالهيئة استلموا القطع الأثرية من مدير أمن شرطة الحزم علي أحمد حمران، وقاموا بإيصالها إلى الهيئة العامة للآثار ومنها إلى المتحف الوطني بصنعاء وايداعها لمخازن المتحف.

وثمن رئيس هيئة الآثار جهود رجال الأمن بمديرية حزم الجوف على تفاعلهم واهتمامهم الكبير متابعة احد مهربي الآثار والقبض عليه وبحوزته هذه القطع الحجرية الأثرية والتي تعكس مدى الوعي التي وصلت إليها الأجهزة الأمنية بالمحافظة ودورها الكبير في الحفاظ على آثار وتاريخ البلد من ضعاف النفوس الذين يهربون تاريخ وحضارة البلد إلى الخارج.

كما نوه الهيال بدور وزارة الداخلية في صنعاء ممثلة بإدارة القيادة والسيطرة التي ظلت تتابع وفد الهيئة حتى وصوله الى العاصمة ومعه القطع الحجرية الأثرية المضبوطة.