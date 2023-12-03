فيفي عبده تنعى وفاة أشرف عبدالغفور

القاهرة - محمد ابراهيم -

نعت الفنانة فيفي عبده وفاة الفنان أشرف عبد الغفور الذي توفي منذ دقائق قليلة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

منشور في عبده:

حيث نشرت صورة له مع ابنته ريهام عبدالغفور وكتبت: "انا لله وانا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله الفنان القدير اشرف عبد الغفور والد النجمة ريهام عبد الغفور. الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله واحبابه. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

فيفي عبده

وفاة أشرف عبد الغفور:

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبدالغفور بعد تعرضه لحادث سير، بطريق اسكندرية الصحراوي، وكان الفنان أشرف عبد الغفور بصحبة زوجته والتي أصيبت معه في الحادث ونقل الثنائي إلى المستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة إلا أن الفنان أشرف عبد الغفور نقل إلى الرفيق الأعلى.

تم نقل جثمان النجم أشرف عبد الغفور لمشرحة إحدى المستشفيات بالشيخ زايد وتم نقل زوجته للعناية المركزة لخطوره حالتها جراء حادث تصادم ضخم بالشيخ زايد.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور:

ويعتبر مسلسل رشيد آخر أعمال أشرف عبد الغفور، وشارك محمد ممدوح في بطولة مسلسل رشيد باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي ضيفَي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح وحصل المسلسل على نسبة مشاهدة عالية بسبب قصته خلال الماراثون الرمضاني لعام 2023.

آخر أعمال فيفي عبدة:

ويذكر أن شاركت الفنانة فيفي عبده في مسلسل "شغل في العالي" والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول صديقتين (فيفي عبده وشيرين رضا) أسستا شركة بهدف الانتقام من الرجال المتحرشين أو الذين يعاملون زوجاتهم بطريقة سيئة.

أبطال مسلسل شغل في العالي

مسلسل "شغل في العالي" من بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بيومي فؤاد، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.